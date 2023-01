Quién es Aitana: la nueva pareja de Sebastián Yatra que cantó con Tini Stoessel

Aitana Ocaña Morales es una cantante nacida en Barcelona, que se hizo conocida por participar en Operación Triunfo (2017), donde quedó en segundo puesto. Desde entonces, ha conquistado al público español y latinoamericano. Incluso, ya ha colaborado con varias figuras argentinas como Nicki Nicole, Emilia Mernes y hasta Tini Stoessel. Sin embargo, su nombre comenzó a aparecer con fuerza en todos los portales de espectáculos por su nuevo romance con Sebastián Yatra, luego de su reciente separación con Miguel Bernardeau, el actor de Élite.

Hacia finales del 2022 y comienzos del 2023, Aitana se convirtió en el centro de atención de la prensa hispana por los rumores de ruptura con el actor Miguel Bernardeau (quien interpreta a Guzmán en la serie de Netflix). La famosa pareja llevaba cuatro años de relación y se encontraban en plena promoción de La última, una nueva serie que los tiene como protagonistas. Finalmente, decidieron continuar sus caminos por separado y rápidamente surgió un nuevo escándalo: el nuevo romance de la cantante con Sebastián Yatra.

Aitana y Yatra Foto: Web

El rumor tomó más fuerza cuando trascendieron imágenes en donde se los veía juntos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, aunque ninguno habló al respecto. Vale recordar que el colombiano no había blanqueado ninguna relación sentimental desde 2020, cuando terminó con Tini Stoessel tras dos años de noviazgo.

Pero el enigma no duró poco ya que en los últimos días decidieron dejar de ocultar su amor y se mostraron muy cariñosos en un aeropuerto durante su viaje a Los Ángeles.

Sebastián Yatra y Aitana

¿Cómo se conocieron Aitana y Sebastián Yatra?

La primera vez que se cruzaron fue en Operación Triunfo, el reality español. Allí, Sebastián Yatra estuvo como invitado mientras Aitana formaba parte de los concursantes. “Él fue a cantar de invitado, entonces estaba cantando a todo el mundo y cuando vino a los finalistas se me acercó un montón y así en plan superchulo, y yo me tuve que tirar un poco para atrás en plan ‘tranquilo’, pero lo hizo con toda su buena fe”, dijo ella sobre aquel momento.

Sebastián Yatra y Aitana

“Yo ni me enteré... chequeo Twitter como a las tres horas y toda España: ‘¡Aléjate de Aitana!’. Yo me fui para Colombia al día siguiente gracias a Dios”, recordó el ex de Tini sobre lo sucedido, hace más de cuatro años.

Desde entonces forjaron una gran relación, como amigos y colegas, y han colaborado musicalmente en dos ocasiones. La primera vez fue a finales del 2020, con la canción “Corazón sin vida” y luego, en mayo de 2022, publicaron “Las dudas”.

Sebastián Yatra y Aitana

La vez que Aitana cantó con Tini Stoessel

Mientras Sebastián Yatra aún salía con Tini Stoessel, Aitana colaboró con la argentina en el remix de “Lo Malo”. Incluso, la intérprete de “La Triple T” la invitó a cantar con ella durante su presentación en el Luna Park con la gira “Quiero Volver Tour”, en diciembre del 2018.