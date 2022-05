Morad se presentó juntó a Achraf Hakimi jugador de la PSG y de la selección de Marruecos, en el programa español “La Resistencia” para ser entrevistado por David Broncano.

En medio de las preguntas, surgió una anécdota con la cantante Aitana que le dio mucha gracia a Morad: “Tuvo un fallo ella en una entrevista que le dijeron ‘¿Conoces a Morad?’ y ella dijo que sí, pero hablaba de Morat con ‘t’” contó.

La cantante se refería al grupo colombiano y no a él, a quien no conocía en ese momento. De todas formas, Morad aclaró que actualmente se siguen en las redes, aunque no se hayan visto personalmente.

David también le preguntó por su video musical “Chandal” y el cantante reveló un pequeño truco para ser querido por su público: “Es un video de la gente que me mandaron, por que no tenía tiempo de hacer un videoclip” explicó y agregó: “En verdad es por los niños pequeños. Intento hacer feliz a los niños por que al fin y al cabo les comerán la cabeza y haciéndolos felices ellos dirán ‘No, Morad es el mejor’” se rio.

Aitana lanzó su nuevo single “En el coche”

Aitana vuelve a la carga con “En el coche”, un nuevo hit con tintes electrónicos de otro tiempo. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Este nuevo single, compuesto por la propia Aitana junto a Mauricio Rengifo y Andrés Torres, mostró a una artista que cada día refuerza más su madurez, plasmando en sus letras situaciones que suelen pasar en la juventud.

Producido también por Mauricio y Andrés Torres, y con un videoclip de la mano de The Panda Bear Show, “En El Coche” apunta a ser un éxito, ya que cuenta con casi 300.000 visualizaciones en YouTube en menos de 15 horas.

Aitana fue la artista española más escuchada en Spotify durante 2021, acumula más de 100 millones de reproducciones globales y atesora prestigiosos galardones nacionales e internacionales a nivel discográfico.