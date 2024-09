¿No le fue bien? Cuánto recaudó Bautista Mascia de Gran Hermano 2024 con su recital en Gran Rex

Gran Hermano 2024 culminó hace casi dos meses y el foco sigue en sus participantes. Específicamente en Bautista Mascia, el músico uruguayo que ganó la competición y al público.

“Buenos días, buenas tardes y buenas noches”, fueron las palabras del ganador de Gran Hermano 2024 antes de salir de la casa.

Ahora bien, tras salir de la casa, el uruguayo se enfocó en consolidar su carrera musical. El pasado 6 de septiembre, realizó su primer show en el Grand Rex luego de firmar con Warner Music.

Bautista Mascia y Denisse González

“Mira mamá, hicimos un Gran Rex. Qué locura lo de ayer. Me lo voy a llevar siempre conmigo. Fue increíble el apoyo que me dieron y el trabajo en equipo detrás para lograrlo. Ojalá sea el primero de muchos. GRACIAS POR PERMITIRME ESTO. Los quiero mucho, sigan siendo buenas personas”, expresó el cantante con suma emoción por su concierto.

El Grand Rex marcaría un antes y después en su carrera. Sin embargo, los últimos datos brindados por Juan Etchegoyen habrían realzado datos desalentadores.

Cómo le fue a Bautista Mascia en su primer show en el Grand Rex

Los resultados de Mascia en el Gran Rex fueron brindados por el periodista en Mitre Live. Allí, reveló que la problemática con el show surgió por la venta de entradas.

“Ustedes saben que la semana pasada se dio el recital del campeón de Gran Hermano, Bautista Mascia, en el Gran Rex, hubo mucha polémica en relación con las entradas que se iban vendiendo, bueno hoy les voy a contar la verdad de todo esto”, introdujo el tema Etchegoyen.

Seguidamente, el periodista destacó que no se vendieron más de mil entradas, pese a las promociones que hizo el uruguayo como un 9x1.

Bautista decidió que hacer con la casa que ganó en Gran Hermano.

“A mí me han contado el fin de semana que las entradas que se vendieron no fueron más de mil. Y eso que hicieron 9x1 en algunos lugares”, detalló Juan Etchegoyen.

Ante la problemática con las entradas, en comunicador aseguró que Bautista Mascia habría recaudado 20 millones de pesos. Estos números se considerarían inferiores en los shows del Gran Rex, dado que al hacer un sold out, el artista puede ganar hasta 100 millones.

Bautista Mascia de Gran Hermano 2024 lanzó “Muero x Decírtelo” su nueva canción en compañía de Denisse González

“Desde adentro del Gran Rex me informan que el dinero que se recaudó superó apenas los 20 millones de pesos cuando un recital bien vendido supera los 100 ampliamente en ese teatro”, determinó el periodista.

Finalmente, Juan Etchegoyen atribuyó gran parte de la problemática a la rapidez de hacer ese tipo de eventos a casi dos meses del final de Gran Hermano 2024 y el equipo de comunicación.

Se olvidaron del público: el provocativo baile de Denisse a Bautista Macias en una fiesta que generó indignación

“Y para cerrar les digo que más allá que lo han expuesto a Bauti porque él no tiene la culpa de todo esto, también falló la comunicación. No puede ser que él prensa que lleva adelante el evento no conteste el teléfono, muchos colegas me han dicho eso. Si no estás llenando, lo mínimo que necesitas es prensa y no se hizo”, concluyó Juan Etchogoyen.