Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron su relación con un romántico beso en pleno show

Finalmente, luego de tantas sospechas y rumores, Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron su noviazgo ante el público y causaron furor en las redes sociales. La cantante argentina brindó un concierto en México como parte de su gira de presentación de Alma y sorprendió con un momento muy especial junto al artista de corridos tumbados.

Desde hace un tiempo, la argentina y el mexicano ya no se esconden y se dejan ver juntos en público. Lo hicieron durante los Latin Billboard, en su paso por Rosario y ahora redoblaron la apuesta. Durante su show en México, Nicki Nicole contó con la presencia de Hassan Emilio Kabande Laija, quien la acompañó sobre el escenario para interpretar a dúo “Por las noches remix”. Por su puesto, el público presente no pudo ocultar su devoción por el músico que recibió una gran ovación.

Sin embargo, la euforia se desató tras finalizar de cantar esta colaboración. Es que después de tantas indirectas, sospechas y rumores, el público estaba esperando la confirmación oficial de este noviazgo.

Mientras se despedían ambos artistas ocurrió el momento tan esperado. “Gracias por venir amor”, soltó la rosarina nerviosa por no saber cómo enfrentar la despedida. Entonces Peso Pluma se la jugó, le dijo “Te amo” y le dio un tierno beso a su novia, tomándola por sorpresa y dejándola sin palabras.

Por su parte, la cantante quedó en shock y solo pudo atinar a cubrirse el rostro con cierta vergüenza y timidez por lo que acababa de pasar. El romántico beso fue captado por los fanáticos con sus teléfonos móviles, e incluso transmitido por las pantallas gigantes del recinto, y rápidamente comenzaron a circular videos registrados desde diferentes ángulos.

Nicki Nicole reveló detalles de su relación con Peso Pluma: “Con él me pasó algo muy loco…”

Durante una entrevista sobre el lanzamiento de su último álbum, Alma, Nicki Nicole habló sobre cómo es trabajar con diferentes colegas. Además, en esta charla, la artista recordó la colaboración con el cantante mexicano más exitoso del momento.

“Con Peso Pluma me pasó algo muy loco, que es que yo a él como que lo escuchaba mucho, no lo conocía en persona, nada, no lo tenía tanto”, comenzó diciendo la rosarina. “Desde mi equipo me presentaron una parte del remix de ‘Por las Noches’, que por cierto era mi canción favorita de él”, agregó.

Luego reveló su temor de incursionar en los corridos tumbados y aseguró: “Era un género que realmente era un desafío para mí”. Sin embargo, reveló que se sintió más tranquila gracias al apoyo de su colega.