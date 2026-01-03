Ni Lali ni Tini: Ángela Torres se sinceró y confesó cuál es su colaboración soñada

Ángela Torres atraviesa uno de los años más sólidos de su carrera. Con presencia constante en medios, música en movimiento y un lugar cada vez más firme en la escena pop, la artista se anima a decir lo que piensa y a proyectar en voz alta. En una entrevista reciente, dejó de lado el misterio y confesó cuál es la colaboración que más desea, aun cuando muchos la imaginaban eligiendo entre Lali Espósito o Tini Stoessel.

La charla se dio en octubre, en el marco de una nota para la revista Pompa, y el fragmento volvió a circular con fuerza en redes. Allí, Ángela no dudó ni un segundo y apuntó directo a un nombre que considera fundamental en la música argentina. Sin vueltas, con entusiasmo real y cero pose, expresó su admiración y lanzó un deseo público.

La tapa de revista que hizo Ángela Torres.

Lejos de instalar una competencia entre artistas femeninas, la actriz y cantante eligió correrse de ese eje y hablar desde la inspiración. Su respuesta no solo sorprendió a los fans, sino que también dejó en claro hacia dónde quiere ir artísticamente en esta etapa.

Ángela Torres y su admiración por los referentes del pop nacional

Durante la entrevista, Ángela se mostró relajada y sincera al hablar de Miranda!, el dúo que marcó a varias generaciones. “Muero por hacer un tema con ellos: los reyes del pop. Yo quiero hacer el REMIX de ‘La Vida Rosa’ versión electrónica con ellos. Sería un sueño total”, dijo, sin esconder la emoción.

En el clip completo amplió la idea y recordó un momento reciente que vivió junto a Ale Sergi y Juliana Gattas. “Los amo a los Miranda. Hace poco cumplí el sueño delirante de cantar con ellos en Nadie dice Nada. Gracias a Nico que le mandó este besito, eh, y nos hizo cantar juntos y fue un momento maravilloso”, contó.

Ángela tuvo un 2025 impresionante.

Y fue más allá, consciente del poder de decir las cosas en voz alta. “Yo quiero hacer el remix de La Vida Rosa, versión electrónica con Miranda y lo voy a decir públicamente a ver si esto sirve de algo, si mueve algunos hilos. Ese sería un sueño total”, lanzó, como quien tira una botella al mar.

La cantante y actriz habló sobre su futuro musical.

El contexto no es casual. Ángela cerró un 2025 intenso, con crecimiento artístico y visibilidad sostenida. En los últimos meses se sumó como co-conductora a Nadie Dice Nada, el ciclo de Luzu TV, y ya se prepara para hacer temporada de verano en Pinamar junto al programa.