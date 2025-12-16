Después de meses de miradas cómplices, chistes al límite y una tensión que se sentía incluso del otro lado de la pantalla, finalmente pasó. Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron su romance en pleno vivo de Nadie Dice Nada, el programa de Luzu TV, con un beso que ya quedó en la historia del streaming nacional.

Todo ocurrió este martes 16 de diciembre, durante la emisión del ciclo conducido por Nico Occhiato. El clima ya venía cargado desde hacía semanas, con un fandom cada vez más intenso alrededor de “Margelita”, el nombre que los seguidores le pusieron a la pareja. Lo que parecía una joda más terminó siendo el momento más esperado.

La escena arrancó como una actuación. Davo Xeneize, invitado del día y fan declarado del ship, propuso una falsa boda en vivo entre Angelita y Teo D’Elia. La protagonista era Ángela, pero cuando llegó el clásico “¿alguien se opone?”, apareció Marcos Giles. Entre risas, nervios y un discurso que sonó bastante menos actuado de lo esperado, interrumpió la ceremonia y terminó besándola apasionadamente frente a todos. El estudio explotó. Las redes también.

Del shippeo al beso que lo confirmó todo entre Ángela Torres y Marcos Giles

La historia entre Ángela Torres y Marcos Giles empezó hace meses, cuando ella se sumó como invitada recurrente a la mesa de Nadie Dice Nada. Con el correr de los programas, y la presencia cada vez más frecuente de Marcos, los guiños se volvieron inevitables.

Primero fue histeriqueo. Después, salidas juntos, fiestas compartidas y apariciones cómplices en eventos. En los Martín Fierro de Streaming, celebrados días atrás, ya se los vio inseparables. Faltaba solo una cosa: que lo confirmen.

Y lo hicieron a lo grande. El beso duró segundos, pero alcanzó para desatar una catarata de reacciones. “Me enganché más que con Grey’s Anatomy” y “Volvieron las novelas” fueron algunos de los comentarios que inundaron X e Instagram. Incluso figuras como Gloria Carrá reaccionaron en vivo. El detalle no menor: apenas terminó el beso, el programa cerró. Corte perfecto. Dramaturgia absoluta.

Hace minutos, Ángela compartió una historia desde una camioneta y escribió: “Ahora a fingir demencia y seguir grabando el clip de Vértigo camino al ensayo del Coliseo del viernes. Ya no entiendo nada”.