¿Ya es su suegra? El inesperado encuentro de Ángela Torres y la mamá de Marcos Giles: “La presentación más rara...”

Ángela Torres vive uno de sus mejores momentos profesionales y personales, y todo quedó expuesto en una escena que explotó en redes. Durante la previa de los Martín Fierro de Streaming, la actriz y cantante se cruzó por primera vez con la mamá de Marcos Giles, el influencer con el que la vienen vinculando hace meses, y el encuentro no pasó desapercibido.

El video se grabó mientras ambos daban notas antes de la ceremonia del domingo 14 de diciembre. Lo que debía ser una entrevista más terminó convirtiéndose en “la presentación más rara del mundo”, como ellos mismos la definieron, entre risas, nervios y comentarios al pasar que alimentaron aún más los rumores de romance.

El influencer y la artista están cada vez más cerca.

Ángela, relajada pero visiblemente sorprendida, se encontró cara a cara con la madre de Marcos, quien había ido como su invitada al evento. En medio del intercambio, Torres tiró la frase que resumió todo el clima: “Consigan un abanico para Marcos”, mientras el influencer intentaba disimular la incomodidad.

En ese ida y vuelta, la actriz fue clara pero cuidadosa cuando le preguntaron por el vínculo: “Nos estamos conociendo”, dijo, sin esquivar la pregunta pero sin confirmar nada más.

Un cruce incómodo, risas nerviosas y mucho Luzu TV

El contexto no fue menor. Ambos forman parte del universo de Nadie Dice Nada, el programa de Luzu TV que conduce Nico Occhiato y donde Ángela se sumó como co-conductora este año. Desde entonces, el shippeo con Marcos Giles creció fuerte entre los seguidores, alimentado por miradas cómplices y charlas al aire.

Marcos y Ángela en los Martín Fierro de Streaming.

Durante la charla, Ángela también dejó ver su costado más humano. Cuando alguien sugirió preguntarle a la mamá de Marcos por el supuesto romance, ella frenó en seco: “Yo tengo mamá y no quiero que le pregunten a la mía”, lanzó, generando carcajadas alrededor.

Lejos de dramatizar, la actriz explicó que su único objetivo esa noche era simple: “Pasarla bien” y “estar tranquilos”, aunque admitió entre risas que eso ya “arrancó fallido”.

Ángela ganó en la terna Revelación.

Entre premios, nervios y madres presentes, el cruce quedó grabado y sumó un nuevo capítulo a una historia que, por ahora, sigue en etapa de conocimiento. Pero si esto fue solo el primer encuentro… que alguien vaya pidiendo otro abanico.