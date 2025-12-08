Ángela Torres habló sin filtro sobre el trastorno que padece desde la adolescencia: “Tengo…”

Ángela Torres mantuvo una conversación profunda con María Laura Santillán para Infobae, donde no solo repasó su presente profesional, sino también varias experiencias que marcaron su vida personal. En ese contexto, la artista se refirió a un problema de salud que arrastra desde hace años y al impacto que tuvo especialmente durante su adolescencia.

Cuando la periodista le preguntó: “¿Qué te dañó que hoy te parece que está bueno contar?”, la cantante no dudó en sincerarse. “Yo tengo mucho desorden alimenticio y mucho mambo con todo eso. Tiene que ver con que desde muy chiquita se habló de mi cuerpo públicamente y eso me hizo sentir siempre muy, muy vulnerable y muy expuesta. Siempre se me pone el ojo en eso. Me han lastimado mucho con ese tema y mucho más en plena adolescencia, cuando yo tenía 17 años”, expresó.

El duro episodio que vivió Ángela Torres tras las críticas sobre su cuerpo

En esa misma línea, Ángela recordó uno de los episodios que más la marcaron durante su adolescencia. Contó que un día “estaba en mi casa sola y, te lo juro por Dios que no me lo olvido nunca más, prendí la televisión y en el programa de Mirtha Legrand estaban riéndose de mi cuerpo varias personas en la mesa”. Y agregó: “Riéndose de mi cuerpo. Así como lo escuchás. Varias personas y puntualmente dos”.

Santillán quiso saber más y le preguntó: “¿De qué se reían?”. La artista respondió sin rodeos: “De que era enana. Decían que era gordita y enana y que no era estilizada. Te mando un beso, Guido. Acá estoy, la gordita no estilizada”. Ante ese recuerdo, la periodista intervino: “No estamos hablando de las redes sino de personas de carne y hueso”. Ángela coincidió y profundizó: “Era otro mundo igual, las cosas cambiaron. Igual no guardo rencores. Eso que acabo de hacer es un chiste, no me enojo con ellos. Cada uno está en su propia batalla y yo no soy quién para juzgar, te lo digo sinceramente. Me dolió y hasta el día de hoy hay cosas de ese momento en las que tengo que trabajar para sentirme bien. Ser mujer es complejo, de base”.

El episodio al que hizo referencia ocurrió en una emisión del programa en la que le preguntaron a Charlotte Caniggia si creía que alguna participante del Bailando podía envidiarla por considerarse más linda. Ella respondió que no y mencionó a Barbie Vélez. Pero cuando nombraron a Ángela, tanto Charlotte como Guido Süller se rieron, y él incluso lanzó una frase irónica: “Re hermosa, alta, estilizada, sí”.