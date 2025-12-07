Ángela Torres hizo un cover de “Que ganas de no verte nunca más” de Valeria Lynch y los fans enloquecieron

Ángela Torres viene pisando fuerte y lo de los últimos días terminó de confirmarlo. En uno de sus shows en Uruguay, la cantante sorprendió con un cover de “Que ganas de no verte nunca más”, la balada icónica de Valeria Lynch. No fue una versión para pasar el rato: lo encaró con respeto, potencia y ese fuego interpretativo que le está saliendo cada vez más natural.

El público en la sala reaccionó al instante. Y cuando aparecieron los registros en redes, explotó todo. Los clips muestran a Ángela metida en la letra, estirando notas largas y dándole a la melodía esa mezcla de drama y delicadeza que pide el tema. El resultado fue una reversión que no copia, sino que reinterpreta desde su propia identidad.

En comentarios y reposts se repitió la misma idea: la voz de Ángela está en un momento altísimo. Algunos fans lo dijeron sin vueltas: “Lo que canta” y “Dios, esa voz angelical me emociona”. También aparecieron mensajes de reivindicación, como “Por fin le dan el reconocimiento que merece”, celebrando que el reconocimiento masivo le esté llegando ahora.

El increíble presente de Ángela Torres

Valeria Lynch es una referencia inevitable cuando se habla de intérpretes con voz grande en Argentina. Su repertorio marcó décadas y esta canción, en particular, es uno de esos himnos que no cualquiera se anima a tocar. Que Ángela la haya elegido habla de ambición artística y de confianza en su registro.

La cantante y actriz sorprende con su talento.

Ángela Torres, por su parte, transita uno de los mejores tramos de su carrera. Hace unos meses se sumó a “Nadie dice nada” en Luzu TV y ese lugar la acercó a nuevas audiencias, pero su impulso fuerte viene por el lado musical. Con su primer álbum “No me olvides”, dos funciones agotadas en el Margarita Xirgu y presentaciones en Uruguay, consolidó un proyecto solista con personalidad propia.

Ángela deslumbra en sus shows.

A eso se suma el anuncio de un Gran Rex que ya agotó entradas, prueba clara de que la convocatoria acompaña. Y como bonus track reciente, la visita de Rosalía al programa de Luzu terminó con Ángela cantando “La Perla” junto a la catalana, otro momento que circuló mucho y reforzó la idea de que está lista para escenarios grandes.