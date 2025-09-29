El pasado julio, en el marco de la Fiesta ¡FA! número 15 realizada en el Complejo C Art Media, Ángela Torres se robó la noche con un inesperado cover de “Si te vas”, uno de los hits más icónicos de Shakira.

Con una interpretación intensa y cargada de personalidad, la artista despertó una ola de comentarios en redes sociales, donde sus fans no tardaron en celebrar la potencia de su voz y la madurez de su propuesta artística.

La cantante deslumbró en ¡FA!

El increíble cover de Ángela Torres sobre el clásico de Shakira

Los mensajes no se hicieron esperar: “Admito que el talento de Angelita es indiscutible!!”, escribió un usuario, mientras otro destacó: “Siempre supe del talento de Ángela pero le perdí el rastro durante muchos años. Ahora que está en Luzu volví a retomarla y me encanta su voz”.

A los 27 años, Ángela Torres atraviesa un momento clave de su carrera. La joven supo hacerse un nombre propio en la música después de crecer rodeada de arte. En paralelo a su recorrido como actriz, se volcó de lleno a su faceta de cantante y este año presentó “No me olvides”, su primer álbum solista.

Torres está en un gran momento profesional con su música.

“Favorita”, una de sus canciones trepó al puesto 32 de la playlist Top 50 Argentina en Spotify, un logro que confirma que su propuesta conecta con el público joven.

Ángela Torres y un primer paso de pop sofisticado. (Sony Music)

Mientras tanto, Ángela prepara una serie de shows que marcarán su agenda inmediata: dos funciones en el teatro Margarita Xirgu y una en el Coliseo, espacios que prometen vibrar con su nueva etapa artística. Allí, seguramente, sus seguidores esperarán escuchar tanto los temas del disco como alguna de las versiones que ya se volvieron virales, como la de Shakira.