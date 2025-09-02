Shakira es una artista internacional con gran repercusión en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. La cantante colombiana tiene una carrera de más de tres décadas y supo conquistar al público con sus canciones y shows increíbles. El noviazgo de la famosa y el argentino Antonio de la Rúa que terminó de forma polémica hace años, vuelve a estar en el foco mediático.

Casi 14 años después, salió a la luz el escandaloso motivo de la separación entre Shakira y Antonio de la Rúa.

Si hay una historia de amor que siempre quedará en la memoria del público es sin dudas la de Shakira y Antonio de la Rúa. Fueron pareja desde el 2000 hasta el 2010 aunque recién se hizo pública la ruptura en 2011. El final del noviazgo estuvo lleno de escándalos entre juicios, peleas y acusaciones.

No obstante, la artista colombiana le escribió una canción al abogado argentino y es uno de los temas más escuchados y amados por el público. Se trata de “Día de enero”, una balada en la que la colombiana le declara todo su amor a Antonio de la Rúa.

¿Volvió el amor?: Se confirmó que Shakira y Antonio de la Rúa pasaron un romántico fin de semana en Uruguay.

A pesar de todo lo que pasó y los años, Shakira y el argentino fueron vistos juntos, lo que generó rumores de todo tipo. Al parecer, los ex se reencontraron y dejaron atrás las polémicas de su separación.

El guiño de Antonio de la Rúa en el show de Shakira que encendió los rumores de reconciliación

El fin de semana, los fans de la cantante enloquecieron y volvieron viral un video en el que se ve a Antonio de la Rúa con su hija Zulú en las tribunas del estadio GNP de México, donde Shakira dio un show.

Lo más llamativo del momento viral es que justo lograron grabar al abogado argentino cuando la artista colombiana interpreta “Día de enero”, la canción que le dedicó a de la Rúa cuando eran pareja.

Además, se supo que Antonio estaba detrás del escenario y tenía una identificación como parte del staff de Shakira. Esto se suma a que ya fueron vestidos comiendo juntos en Estados Unidos con los dos hijos que tuvo la colombiana con Piqué.

Como si fuera poco, la hija de Antonio de la Rúa formó parte del staff de bailarines de Shakira en su presentación en Buenos Aires a comienzos de año, al igual que varios integrantes de la familia del expresidente argentino.

El acercamiento constante y la buena onda entre la artista colombiana y el abogado argentino aumentan los rumores de que volvieron a apostar al amor.