¿Cuál es el verdadero nombre de Ángela Torres y por qué decidió cambiárselo?

Ángela Torres es una de las artistas argentinas más queridas por el público. Comenzó su carrera como actriz desde muy pequeña y luego decidió meterse de lleno en la música. Con papeles protagónicos en telenovelas como Simona y Esperanza Mía, la hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres, conquistó al público. Mientras que su nuevo álbum No me olvides está en el ranking de los más escuchados en Argentina.

Además, desde hace algunos meses, Ángela Torres se ha convertido en la gran revelación de Luzu TV. La joven cantante y actriz se sumó al programa Nadie Dice Nada, conducido por Nico Occhiato como reemplazo y, gracias a su carisma, causó furor en la audiencia. De esta manera, se volvió parte del staff fijo y ha dado de qué hablar, especialmente por su relación con Marcos “El Mito” Giles.

Chau Rusherking: quién es El Mito, el nuevo galán de Luzu TV que despertó rumores de romance con Ángela Torres

Sin embargo, lo que no muchos saben es que el nombre Ángela Torres es artístico. Si bien es de público conocimiento que la joven viene de una familia de artistas (además de sus padres, también es sobrina de Diego Torres y nieta de Lolita Torres), no se llama así de nacimiento.

Angela Torres y su familia famosa. / Archivo

¿Cómo se llama realmente Ángela Torres?

La actriz y cantante decidió cambiarse su apellido y, como su otros miembros de su familia, optó por usar el de su abuela, Lolita Torres.

Su nombre real es Ángela Azul Concepción Caccia, ya que su padre Marcelo Torres en realidad se apellida Caccia (del abuelo Julio César Caccia). Pero, por tradición artística, la familia adopta el apellido Torres.

El gran presente de Ángela Torres

Este año, Ángela Torres lanzó su primer álbum solista titulado No Me Olvides. A través de 11 canciones. sin colaboraciones, la artista muestra su lado más personal con una honestidad cruda. En sus letras, la cantante toca temas como las relaciones tóxicas, la vulnerabilidad y la exposición.

El álbum ha tenido una gran recepción por parte del público y varias de sus canciones, entre ellas “Favorita”, han entrado en el ranking Top Viral Argentina’ de Spotify.