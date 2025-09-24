¡Superó a Rusherking! Ángela Torres rompió impresionante récord con su canción “Favorita”

Ángela Torres está viviendo un presente de ensueño en su carrera musical. Tras el lanzamiento de NO ME OLVIDES, su primer disco como solista, la artista se consolidó en la escena local y logró algo que no pasó desapercibido: superó a Rusherking en el ranking de los artistas más escuchados en Spotify Argentina.

Actualmente, Torres ocupa el puesto 122, mientras que el santiagueño se ubica en el 126. Aunque la diferencia es mínima, para los fans representa un logro enorme y una señal clara del crecimiento sostenido de la artista.

El récord de Ángela Torres.

Uno de los mayores motores de este éxito es Favorita, canción que se viralizó en redes y está a un paso de entrar al Top 50 Argentina en Spotify, la playlist más importante del país. La fuerza de este tema, sumada a la repercusión de su disco, llevó a Ángela a agotar dos funciones en el teatro Margarita Xirgu.

Las reproducciones de Favorita en Spotify.

Ángela Torres en el Teatro Coliseo

La demanda de entradas fue tan alta que anunció un tercer show el próximo 19 de diciembre en el Teatro Coliseo, con capacidad para casi 1.800 personas. Un paso clave en su carrera, que demuestra que su propuesta artística tiene cada vez más convocatoria.

La cantante anunció su show en el Teatro Coliseo.

Pero la música no es lo único que la mantiene en la conversación pública. Desde hace unos meses, Ángela se incorporó como co-conductora en Nadie dice nada, el programa estrella de Luzu TV, lo que le permitió llegar a una audiencia más amplia y mostrarse en un rol distinto, fresco y descontracturado.

El precio de las entradas de Ángela Torres en el Teatro Coliseo.

A eso se le suman rumores de romance con Marcos “El Mito” Giles, también parte del staff de Luzu. Si bien ninguno confirmó nada, los comentarios de sus seguidores y la química entre ambos en cámara alimentan la intriga.