El tremendo comentario de Tomás Dente contra Ángela Torres que generó un fuerte repudio: “Hija de...”

La tapa digital de Gente con los “Personajes del Año 2025” reunió a figuras de distintos mundos, desde artistas consagrados hasta nombres que dominaron el streaming. Pero el ruido no vino por el listado, sino por la reacción de Tomás Dente, que usó su columna en Entre Nos (NET TV) para disparar contra Ángela Torres con una dureza que rápidamente se volvió tema nacional.

En su editorial, el conductor cuestionó que la revista la destacara en un lugar central y lo leyó como una estrategia para “buscar likes”. Sin suavizar el tono, largó frases fuertes como: “Ángela Torres es una vergüenza. Una mocosa hija de y nieta de grandes artistas…” y remató con una idea que atravesó todo su descargo: “Es el mercantilismo televisivo. Más tenés, más valés”. El recorte del momento empezó a circular en X y TikTok, y en cuestión de horas ya estaba instalado el debate.

La tapa de Los Personajes del Año 2025 de revista Gente que causó polémica.

La respuesta del público y el contexto del momento

Lo que siguió fue una ola de reacciones a favor y en contra, pero con una tendencia clara: muchísima gente salió a apoyar a Ángela y a pegarle a Dente por el tono. “Como les duele a estos chot** que la tv está muerta ya”, “Dice la revista gente que te busques un problema honesto jajaja”. Otros fueron directo al ego: “Hasta acá se siente el olor del rencor por no estar en esa tapa”.

También aparecieron comentarios que relativizaron su autoridad para opinar: “Quién te conoce Tomás Dente, a vos se te conoce por ser hermano de Fer Dente”. Y hubo quienes se quedaron con la sensación de operación mediática: “Ahora me doy cuenta de que querés vistas... chau!”.

Del otro lado, algunos pocos respaldaron el planteo del conductor. “Pero si dice la verdad”. Igual, la mayoría retrucó que Ángela no está ahí por un golpe de viralidad, sino por laburo sostenido. “Desde chiquita laburando la piba… vos a los 16 ¿que hacías?”.

La cantante visitó el programa de streaming más visto.

Sin dudas, Torres tuvo un año lleno de hitos importantes: lanzamiento de su disco “No me olvides”, sus temas llegaron a diferentes rankings, telonó a Shakira y debutó como co-conductora de Nadie dice nada, el programa de Luzu TV.

Ángela Torres en el Gran Rex

En paralelo, Ángela eligió no escalar. Este martes en Nadie Dice Nada dijo apenas: “me peleé con un conductor”, sin nombres ni show. El conflicto, entonces, queda planteado más como síntoma de época que como pelea personal.