El emotivo mensaje de Gloria Carrá a Ángela Torres tras ser telonera de Shakira: “La veo reír...”

Ángela Torres está atravesando uno de esos años que te cambian el eje. A la artista le tocó subirse al escenario de Vélez como telonera de Shakira y, mientras el estadio se venía abajo, su mamá, Gloria Carrá, eligió acompañarla desde las redes con palabras que pegaron fuerte.

En Instagram, la actriz compartió un video de Ángela cantando y escribió: “Mi chiquita gigante teloneando a Shakira en Vélez. Feliz y emocionada no solo de verla cumpliendo sus sueños, también porque últimamente la veo reír y eso me llena el corazón”.

La respuesta de Ángela no tardó nada y fue puro amor. En los comentarios dejó: “Te amo mamá gracias por acompañarme y por ser luz”. Miles de likes, corazones por todos lados y un fandom que quedó blandito con la escena familiar.

La famosa actriz le dedicó unas tiernas palabras.

Un 2025 bisagra para Ángela Torres y un orgullo gigante para Gloria

Para Ángela, telonear a Shakira en Vélez es otro nivel de validación. No es abrir un show cualquiera: es hacerlo en una gira histórica, con la colombiana agotando fechas y con público a full. Shakira ya tocó el 8 y el 9 de diciembre, y le queda la última noche porteña este jueves 11, antes de irse a Córdoba para el 14 y 15 en el Kempes. En todas, Ángela fue la elegida para calentar la previa.

El ida y vuelta en redes.

La cantante como telonera de Shakira.

Ese lugar no le llegó de regalo. Este año soltó su primer disco solista, No me olvides, y lo defendió con shows propios que se llenaron rápido. Favorita es el tema que más explotó y ya se metió en rankings y playlists locales. También giró por Uruguay y Argentina, y está armando su primer Gran Rex con entradas agotadas, además de una fecha grande en Córdoba.

La emoción de los fans.

El streaming también fue clave. Como co-conductora de Nadie dice nada en LUZU TV, Torres sumó otra audiencia y se volvió personaje del día a día.