Entre brillos, abanicos y pogos: así fue el show galáctico de Miranda! en Córdoba

Córdoba volvió a rendirse ante Miranda! y su magnetismo inagotable. Este viernes 5 de diciembre, el Quality Espacio vibró de principio a fin con un show que superó en producción, sonido y despliegue a la presentación que el dúo había hecho en noviembre en el mismo escenario. La banda llegó con una propuesta renovada, más teatral, más desbordante y atravesada por una estética sideral que convirtió a la sala en una fiesta interplanetaria.

Cómo fue el show galáctico de Miranda! en Córdoba

Pasadas las 22, Ale Sergi y Juliana Gattas aparecieron en escena entre gritos descontrolados para abrir la noche con Ritmo y decepción. La ovación fue instantánea, pero también el asombro: la escenografía completamente nueva, marcada por trajes brillantes, pantallas cósmicas y personajes de otros planetas. Miranda!, que ya no necesita demostrar su vigencia, eligió hacerlo igual: con exceso, color y un show que se sintió más cercano a un musical pop galáctico que a un recital tradicional.

Con un Quality estallado, Miranda! se presentó nuevamente en Córdoba. (Foto: Rocío Ledesma)

La atmósfera espacial se sostuvo durante toda la noche. Entre bailarinas lookeadas y figuras tipo marcianas que cruzaban el escenario en coreografías delirantes, el público se dejó llevar por la fantasía. Hubo clásicos cambios de vestuario que ya son marca registrada del dúo: de trajes coloridos pasaron a los brillos sin escalas, para cerrar con vestimentas totalmente blancas y llenas de perlas. Como siempre, el guitarrista Gabriel Lucena y la baterista Ludovica Morell acompañaron con sus outfits.

El clima adentro fue tanto emocional como literal. Con un calor que no cedía, cientos de abanicos arcoíris (símbolo LGTB+ que se repitió como gesto de identidad y celebración) se multiplicaron en la multitud y terminaron por convertirse en coreografía colectiva: ondeaban en los estribillos, marcaban el ritmo de los pogos y aportaban color a una fiesta que no necesitaba más energía de la que ya emanaba del escenario.

El dúo pop cautiva a todas las edades. (Foto: Rocío Ledesma)

La identidad “dosmilera” de Miranda! sigue intacta

El recorrido musical fue un repaso extenso por el repertorio que Miranda! lleva casi dos décadas instalando en la memoria afectiva del país. Desde los hits más recientes hasta los himnos generacionales que siguen encendiendo gargantas, no hubo respiro. Los fanáticos cantaron a gritos, saltaron, chiflaron y protagonizaron varias explosiones de pogo que obligaron a los asistentes a recuperar el aire entre canción y canción.

El cierre fue perfecto, pensado para dejar al público al borde de la euforia definitiva. Con un Quality estallado y sin intención de irse, Miranda! bajó la intensidad emocional con Tu misterioso alguien para luego detonar el final inevitable: Don, coreada, bailada, filmada y convertida otra vez en catarsis colectiva.

Quienes se quedaron con ganas de más, tendrán revancha inmediata: este sábado 6 de diciembre, el dúo aterriza en el Anfiteatro de Villa María con la misma propuesta y la promesa de otra noche inolvidable.