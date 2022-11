Mundial Qatar 2022: quién es Jeon Jung-Kook, el integrante de BTS que cantará en la inauguración

La noticia llegó por medio de las redes oficiales de la banda, la mañana del 12 de noviembre. Entre los posibles integrantes de la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo, se nombró a: Shakira, Black Eyed Peas y BTS. Por el momento, el único confirmado fue Jung-Kook.

Jung-Kook es uno de los siete integrantes de BTS. Foto: web

Trayectoria

Jeon Jung-kook, conocido como Jungkook, es un cantante y bailarín surcoreano. El artista era uno de los siete integrantes de la banda BTS. La banda bajo la compañía de Big Hit Music, anunció su separación temporal para cumplir con el servicio militar de Corea del Sur. También se dijo que buscaban realizar actividades en solitario.

Dentro de la banda, el artista produjo canciones como Love is Not Over y Magic Shop. También, tuvo algunos solos, Begin, Euphoria y My Time. En junio, el cantante colaboró en Left and Right junto a Charlie Puth. El video de la canción logró superar rápidamente más de 100 millones de visitas.

El artista actualmente estudia entretenimiento y telecomunicaciones en la Universidad Global Cyber. Previamente, en 2017 se graduó con un título de Artes Escénicas en la escuela de Arte de Seúl.

BTS, la banda surcoreana que causa furor en las redes sociales. Foto: web

Mundial Qatar 2022

La ceremonia de inauguración del Mundial, en la que participará Jung-Kook, tendrá lugar el domingo 20 de noviembre a las 12:00 hs (Argentina) en el Estadio Al Bayt, en Al Khor. El estadio está preparado para recibir a 60.000 fanáticos de todo el mundo. Luego del show, se disputará el partido entre Qatar y el combinado nacional de Ecuador.