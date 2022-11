Mundial Qatar 2022: Paulo Londra, Ozuna y Sebastián Yatra se sumaron a la lista de canciones oficiales

“Hayya Hayya (Better Together)” es la canción oficial del Mundial Qatar 2022. El single está a cargo de Trinidad Cardona, Davido y Aisha. Sin embargo hay otros temas que fueron creados especialmente para este evento deportivo internacional. Entre ellos, algunos de Paulo Londra, Lit Killah, Ozuna, Sebastián Yatra y Camilo.

El soundtrack oficial de la FIFA también está compuesto por “Arhbo” de Ozuna featuring GIMS y “Light the Sky” de Rahma, Balqees, Nora y Manal. Además, varios artistas del género urbano se sumaron y prestaron sus voces para canciones de esta copa del mundo.

Uno de ellos es Paulo Londra, el cantante cordobés compartió su colaboración con Lil Baby en el remix de “The World is Yours to Take” de Tears for Fears. Esta canción es el himno creado por Budweiser. Además, Lit Killah sorprendió al revelar que lanzará un single junto a Yandel y Ronaldinho llamado “Olé, olé”.

Por su parte, quien también se sumó a la fiebre mundialista es Sebastián Yatra. El cantante colombiano lanzó “Ulayeh” ft. Nouamane Belaiachi especialmente para la ocasión. Mientras que el tema “Aeropuerto” de Camilo se convirtió en una de las canciones elegidas para musicalizar videos sobre el evento deportivo del año.

Rumbo a Qatar 2022: cuáles son las canciones de cada mundial

“Live It Up” - Mundial de Rusia 2018

La canción interpretada por el cantante puertorriqueño de reguetón y trap Nicky Jam en colaboración con Will Smith y Era Istrefi.

“We Are One” - Mundial de Brasil 2014

La canción fue grabada por el conocido rapero cubano Pitbull para el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2014.

“Waka Waka” - Mundial de Sudáfrica 2010

Su traducción se podría asociar a ‘vengan, ustedes vengan’. La canción fue interpretada por Shakira y contó con la colaboración del grupo sudafricano Freshlyground.