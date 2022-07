Durante la noche del lunes 18 de julio pasaron por la pantalla de Telefé un adelanto de 30 minutos de lo que fue el encuentro entre Susana Giménez y Sebastián Yatra en Buenos Aires hace algunas semanas atrás. El programa completo se emitirá por Paramount+ para Susana, invitada de honor.

Con visitas a puntos característicos e incluso un viaje en un colectivo de la Ciudad, la emisión del programa prometía y mucho. Con este adelanto, la diva de la televisión aprovechó para incomodar al cantante colombiano con sus preguntas y por supuesto, ahondó en la relación de Yatra y Tini Stoessel, quien ahora está de novia con Rodrigo de Paul, futbolista de la Selección Argentina.

La diva y el cantante en el subte porteño. Foto: Instagram

Las razones que pusieron fin a la relación entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel

“No puedo estar con vos y no preguntarte por Tini, porque ella nació en mi programa y yo te conocí con ella y me encantó”, comenzó diciendo Susana y agregó: “Por ahí a veces el amor se termina, el amor de amigos no, pero ese sí”.

Sin pensar mucho, Yatra contestó: “Sabes que muchas veces las personas ven que algunas cosas si no duran son un fracaso y no es así”. Rápidamente la rubia retrucó: “Tampoco se puede mantener un amor a mil kilómetros de distancia”.

Sebastián y Tini. (Instagram)

Es así que el artista contó las verdaderas razones del fin de la relación: “Es complicado cuando las cosas son muy expuestas y tan pequeños. Tienes que tener una madurez muy grande para tener una relación a distancia y muy expuesta”.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

“¿Vos cuantas relaciones expuestas has tenido y me imagino que lo aprendiste a manejar con el tiempo?”, indagó Sebastián. “Y… sí”, contestó la diva de la televisión argentina, dejando lugar a la duda.