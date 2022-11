Paulo Londra estrenó una canción oficial del Mundial Qatar 2022 y volvió a los escenarios

El 2022 ha sido un gran año para Paulo Londra. El cantante cordobés pudo finalmente hacer su regreso a la música, luego de su conflicto legal con Big Ligas. En el último tiempo ha publicado varios sencillos y anunció su próximo álbum. Además, volvió a los escenarios como invitado de honor durante el show de Duki en Vélez. Por último, prestó su voz para una de las canciones del Mundial de Qatar.

El cordobés fue invitado estelar del trapero en su tercer show en Vélez. (Prensa Duki/@tomiraimon). Foto: @tomiraimon

Paulo Londra sorprendió a sus fans con el remix de “The World is Yours to Take”, que será la canción oficial del Mundial Qatar 2022. En esta nueva versión del tema del grupo inglés Tears for Fears, “Everybody wants to rule the world”, participa el cordobés junto al rapero estadounidense Lil Baby.

Este single es la tercera canción oficial que se conoció y que sonará en el evento deportivo más importante del año. La FIFA también ha presentado “Hayya Hayya”, de la banda Better Together, y “Arhbo”, con Ozuna y Gims como canciones oficiales del Mundial Qatar 2022.

De esta manera, el argentino se suma a la lista de artistas que decidieron prestar sus voces para la ocasión. También lo hizo Lit Killah, quien anunció que hará una colaboración con Ronaldinho y Yandel.

El rapero subió al escenario de la Fiesta Bresh y sorprendió al público. Foto: Bresh

La vuelta a los escenarios de Paulo Londra

Luego de tres años de inactividad, Paulo Londra regresó a la música y a presentarse en vivo en un escenario. La vuelta del cordobés fue durante el tercer show de Duki en el Estadio Vélez, y también se presentó en la Fiesta Bresh.

Horas más tarde de cantar frente a un estadio, el artista expresó su emoción a través de sus redes sociales. “Es la bendición más grande que tengo” reflexionó en Twitter.

El rapero le dedicó unas palabras a su gente tras su regreso a los escenarios. Foto: Twitter

Paulo Londra sobre su nuevo álbum

En una entrevista exclusiva para El Trece, Paulo Londra habló con Bebe Contepomi acerca de su nuevo disco y reveló el título de este nuevo proyecto. “Se llama ‘Back To The Game’, volver al juego” anunció el músico cordobés.

También contó que tendrá diferentes géneros musicales y, según trascendió, incluye el esperado featuring con Lit Killah.