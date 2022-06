Después de una carrera que ha traspasado fronteras y los ha llevado a estar en los puestos número uno en diferentes países, BTS anunció que se separa por un tiempo.

Es que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, miembros de la famosa banda de kpop, dieron a conocer a sus fans que decidieron tomarán un tiempo para descansar, además de que buscarán realizar actividades en solitario. Esto ocurrió durante una fiesta que realizó el grupo con motivo de la formación de grupo y que llevan realizando desde hace nueve años.

“No espero su total comprensión, pero espero que lo entiendan. Pasaremos un tiempo por nuestra cuenta disfrutando y experimentando cosas nuevas para regresar frente a ustedes con una facera más madura. Por eso, espero que nos apoyen”, dijo Jungkook, uno de los miembros de la banda.

Sin embargo, los cantantes negaron que este sea el fin de BTS. “Pienso que es necesario separaros un poco. Espero que no piensen en esto de forma negativa y sepan que es un plan muy saludable. No vamos a dejar el grupo”, señaló J-Hope.

Cuál fue el último álbum de BTS

La semana pasada, BTS presentó “Proof”, un álbum que repasa su carrera durante estos años. “Este trabajo encarna su historia se lanzará cuando comience un nuevo capítulo como artista que ha estado activo durante nueve años para recordar sus esfuerzos”, destacó un comunicado del sello discográfico.

Este álbum incluye temas como “Born Singer”, “For Youth” y el corte “Yet To Come” (The Most Beautiful Moment)”. También contó con la participación de Anderson.Paak en la batería.