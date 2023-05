María Becerra rompió el silencio y explicó porqué no tiene amigas: “Llegó un punto en el que…”

Hace unos días, María Becerra sorprendió con una polémica declaración. En una entrevista le consultaron acerca de qué rol cumplía en su grupo de amigas, pero la cantante argentina respondió que no tiene amigas. Aquella frase generó revuelo y se volvió viral a tal punto que llegó a la misma artista.

Recientemente, en medio del estreno de Rápidos y Furiosos X, María Becerra fue consultada nuevamente por el tema y lo que generó entre el público. “La gente como que en un punto sintió hasta lástima”, dijo rompiendo el silencio.

María Becerra junto a sus hermanas Ailín y Geraldine Foto: twitter

Luego, hizo referencia a por qué es de esa manera y que su forma de ser está relacionada a su crianza. “La verdad es que yo soy una persona de una familia muy grande, tengo 90 primos, realmente, somos 4 hermanos, tengo sobrinos… Mi mejor amiga es mi hermana”, detalló.

La experiencia de María Becerra con sus amistades

Además de crecer en una familia muy numerosa, María Becerra también recordó los duros momentos que vivió cuando era pequeña. “Yo siempre tuve una realidad que fui muy bullyineada en el colegio entonces para mí era normal salir al recreo y sentarme en una esquina y que nadie me hablara”, explicó.

A continuación hizo una conclusión muy contundente acerca de la soledad: “Llegó un punto en el que estaba tan sola en mi vida -en la escuela, en canto, en todos lados me bullyineaban y me dejaban de lado- que el silencio no se me hizo incómodo”.

“Estar en un grupo y no hablar para mí es normal, yo puedo convivir tranquila con el silencio y me relaciono así con la gente”, detalló. Aunque también sostuvo que ha tenido algunas amistades pero con varones. “Siempre me ha pasado que conecto más con hombres y es esa mi realidad. He intentado crear muchas veces mi grupo de amigas pero me di cuenta que estaba forzando algo”, confesó.

La carta de María Becerra Foto: Asalto

Por último aclaró: “No me sentía cómoda compitiendo… no quiero generalizar no son todas las mujeres así pero ni en p*do pero esas son las experiencias que tuve, entonces me cuesta un poco”.