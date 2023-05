María Becerra se encuentra en un gran momento a nivel profesional. La cantante argentina estuvo en la presentación oficial de “Rápidos y Furiosos X”, la película en la cual participó como parte del soundtrack. También se conoció recientemente que estará presente durante la gala de los Premios Gardel 2023, donde cantará en vivo.

Sin embargo, a pesar de su éxito, María Becerra no es inmune a las críticas. Esta vez, la artista salió a aclarar que no se había hecho ningún retoque estético en su rostro. Luego de que compartiera unas fotos donde lucía algo diferente, la nena de Argentina dio explicaciones.

María Becerra salió a desmentir un retoque estético: “No me hice nada nuevo…” Foto: Instagram

“Gente no me hice nada (nuevo) en la cara jajajajajajajja, salí así por el tipo de maquillaje que me hice especialmente ese día” escribió en su cuenta de Twitter tras compartir algunas fotos suyas para adelantar que venían cosas importantes en su carrera.

“Les dejo una selfie mía de ese mismo día y una foto de hoy pa ke vean y comparen….” agregó con nuevas imágenes de la misma jornada tomadas desde diferentes ángulos. Para concluir añadió: “Me cambia mucho la mirada con el delineado y a veces me zarpo un toke con el contorno jeje”.

María Becerra salió a desmentir un retoque estético: “No me hice nada nuevo…” Foto: Twitter

María Becerra confesó que se operó: ¿qué cirugía se hizo?

María Becerra rompió el silencio y admitió haberse hecho una operación. Durante la charla en Radio Divaza, la cantante confesó qué cirugía se hizo para cambiar su aspecto físico. “Esto es una pregunta un poco polémica pero tú te has hecho operaciones, ¿verdad?” inquirió uno de los conductores del podcast mexicano. “Sí, además yo creo que es re evidente” respondió sin tapujos.

“No andaría diciendo ‘no me hice nada, empecé el gimnasio, hice mucho pecho, nací así, de repente’” bromeó con la simpatía que la caracteriza. “La verdad es que sí, me operé y me encantó, mirá cómo quedé” sentenció tocándose el busto.