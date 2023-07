Lali Espósito y Moria Casán unen fuerzas en el explosivo videoclip de “Quiénes son” y ya hay fecha de lanzamiento

Lali Espósito arrasa en Europa con su exitoso tour. Sin embargo, en medio de su gira, la cantante argentina se vio envuelta en una polémica tras un enfrentamiento indirecto con la reconocida actriz Nacha Guevara. La legendaria actriz acusó a la cantante de estar “subida al caballo”, y sus dichos se hicieron virales por las redes sociales.

Además, Lali Espósito tuvo otra polémica debido a sus opiniones y su firme defensa hacia la comunidad LGBT+. Un cantante la acusó de influenciar negativamente a sus fans y lanzó varios comentarios homofóbicos pero ella no se quedó callada y decidió responder sin reservas.

Respuesta de Lali Foto: twitter

Por otro lado, la artista decidió enfocarse en lo suyo y emocionó a sus seguidores al adelantar la tan esperada fecha de lanzamiento de su nuevo videoclip “Quiénes son”, una colaboración única junto a la icónica diva Moria Casán. La cantante compartió emocionantes y breves imágenes en su cuenta de Instagram, aumentando aún más las expectativas de sus fans.

La cantante argentina dejó a todos intrigados con su enigmático post: “¿QUIÉNES SON?!” Y las expectativas se dispararon aún más con la mención de la diva, etiquetándola en la publicación. Los seguidores de la talentosa artista están ansiosos por descubrir lo que tienen preparado en este inigualable encuentro musical.

El video, de tan solo 13 segundos de duración, muestra los perfiles de ambas protagonistas disfrutando de un cigarrillo que parece ser de marihuana. Los fans están enloquecidos con la revelación, y finalmente se ha anunciado que el esperado videoclip de “Quiénes son”, con la participación estelar de Moria Casan, y será este jueves 27 de julio.

Moria Casán se suma a Lali en el videoclip de “Quiénes Son”

La emoción por el nuevo videoclip de Lali Espósito no para de crecer y Moria Casán no se quedó atrás en la anticipación. La ex vedette replicó la noticia en sus redes sociales con gran entusiasmo: “¿Están listos?? #QuienesSon ¡Faltan 2 Días!!! #Épico”.

Lali Espósito y Moria Casán Foto: twitter

Con este posteo desató a los fervientes seguidores de Lali y “La One” al celebrar la noticia del lanzamiento de las imágenes del videoclip. Es cierto que el tema “Quiénes son” ya tuvo su estreno el pasado 13 de abril, pero ahora, con este nuevo material visual en camino, la expectativa se renueva y las ansias están por las nubes.

“No pueden maaaaaassss🔥🔥🔥🔥 todo ese fuego junto 😍😍😍”, “En argentinaaaa naciiii tierra de moriaaaa y laliiiiii”, “Estoy estaxiada. Necesito un pulmotor. Necesito un rcp. Infartada 💥🔥”Todo el mundo homosexualidado 😍”, fueron alguno de los tantos mensajes de los fans que ya están enloquecidos por ver el material que se tienen preparado ambas artistas.