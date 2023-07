Lali Espósito se sinceró y habló sobre sus relaciones amorosas: “Pasé por vínculos espantosos”

La reconocida cantante y actriz argentina, Lali Espósito, fue la invitada especial en el popular podcast de las talentosas presentadoras mexicanas Lety Sahagún y Ashley Frangie “Se regalan dudas”. Durante la entrevista, la artista compartió profundas reflexiones sobre el amor y los vínculos, brindando una mirada íntima sobre su vida personal.

Actualmente Lali se encuentra de gira por Europa haciendo sus espectaculares shows. Sin embargo, sigue siendo noticia por su vida personal en muchas ocasiones. Desde hace unos años, ha sido muy hermética con su vida amorosa y eso hace que el foco de atención siempre este puesto en quién es la persona que ocupa el corazón de la artista argentina.

Una de las últimas polémicas respecto de su vida amorosa fue su interacción con el actor y cantante estadounidense, Ross Lynch. Al parecer la cantante estaría teniendo un contacto muy cercano con el artista. Se empezaron a seguir en redes y hay un ida y vueltas de likes que levantó las sospechas de un nuevo amor.

Qué dijo Lali sobre sus relaciones amorosas

Lali Espósito se ha caracterizado por ser una figura pública, auténtica y sin miedo a expresar sus pensamientos más íntimos. Durante la entrevista, compartió sus reflexiones sobre la importancia del amor libre y la necesidad de cuestionar los antiguos modelos de relaciones. La artista habló sobre la búsqueda de una conexión emocional más genuina y cómo se ha esforzado por destruir estructuras amorosas que no le permiten crecer y evolucionar.

En medio de la charla, la artista no dudó en responder respecto de sus estructuras amorosas: “Yo tuve muchas parejas largas, de muy niña me puse de novia, 4 años, después 5, después 3… muchos años de novia, sosteniendo cosas que hoy ya no sostendría” y agregó: “Pasé por vínculos espantosos también que hacen poner en valor cuando algo es bonito”.

Para cerrar la idea del amor libre, la cantante expresó: “Una crece y se da cuenta de que ‘che yo no me quiero casar’. Son como un montón de cosas que se suponen que tenés que querer”