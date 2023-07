Acusaron a Lali Espósito de “homosexualizar” a sus fans y esta fue su respuesta

Lali Espósito, ha alcanzado un éxito sin precedentes tanto en su país natal como a nivel mundial. Su música y carisma han enamorado a millones de seguidores, convirtiéndola en una de las figuras más influyentes de la industria musical actual. Con hits como “Disciplina”, “2 son 3” y “Diva”, la ex Casi Ángeles logró meterse de lleno entre las artistas argentinas más aclamadas a nivel mundial.

Sin embargo, su impacto no se limita solo a la música, ya que Lali también se ha destacado por su apoyo y defensa inquebrantable hacia la comunidad LGBTQ+. Su compromiso con la igualdad y la inclusión la ha convertido en una figura emblemática para muchos.

Durante una entrevista en la radio La RZ, el cantante Rilo realizó declaraciones polémicas sobre la influencia de la música en la sociedad y dirigió directamente sus críticas hacia la artista argentina, acusándola de “homosexualizar” al público. Estas afirmaciones generaron controversia y reacciones diversas en el ámbito musical y en la comunidad en general.

Los dichos polémicos del músico acusaron duramente a la cantante de “Disciplina”, comenzó expresando: “En estos últimos tiempos hemos tenido demasiada influencia de ciertas minorías sociales, en la música, en el cine, en todas partes. Pero la música es lo que más me duele porque siento que la música sirve para moldear a la población”, dijo Rilo.

Luego, agregó: “Hay una minoría de la sociedad, la LGBT, que se está encargando de contaminar o aprovecharse de la música para condicionar a la población, para moldear la cultura, moldear las mentes, adoctrinarlos”.”Y más a los más débiles, a la juventud, a los más frágiles, que todavía tienen la mente tan abierta y alborotada, que no saben qué hacer con su vida, con sus hormonas”, siguió.

Luego apuntó contra Lali: “Y aprovechan esa fragilidad para insertar en su mente muchísimos mensajes. Una de las artistas argentinas que más veo involucrada en tergiversar las realidades sexuales, de género y todo esto, es el ejemplo de Lali”.”Lali claramente, sus shows son homosexualizantes para la sociedad. Ella, claramente y sin ningún tipo de miedo, lo hace bastante evidente, homosexualiza su show, a sus bailarines, su música”, arremetió.

Y siguió: “Todo va en torno a vender la homosexualidad como algo normal, como algo atractivo, algo agradable. Al punto que me acuerdo que en uno de sus shows en el que estuve, en Vélez, el cartel de un chico decía “soy gay gracias a ti”.”Así de fuerte es el mensaje. No cabe la menor duda de que ese chico se hizo gay gracias a la música y a los videos y al mensaje”, concluyó.

Rilo desató la polémica al publicar un video en su cuenta de Twitter, donde arrobó a la cantante de “Diva”. En el video, abordó el tema de la música con la influencia del colectivo LGBT, haciendo referencia a la artista. Sus declaraciones se volvieron rápidamente virales en las redes sociales, generando un debate acalorado sobre el papel de la música y su impacto en la representación y aceptación de la comunidad.

La respuesta de Lali Espósito a Rilo

Luego de que Rilo expresara sus opiniones controversiales, Lali Espósito no se quedó callada y decidió responder sin tapujos. La cantante tomó cartas en el asunto y se hizo eco de sus dichos, enfrentando directamente las acusaciones. Su respuesta sincera y contundente no pasó desapercibida, y generó un fuerte revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Respuesta de Lali a Rilo Foto: twitter

“No sabría ni por donde empezar.... jajjaa ay ay ay. Solo diré que estamos haciendo todo bien si a los que incomodamos son a personas como ESTA. Salud Amores. Viva la música”, escribió la autora de “Soy”.

Más tarde, un usuario de Twitter, hizo un descargo por la discriminación que recibió en una radio al pedir un tema de Lali: “Por pedir una canción de @lalioficial en la Radio @CristalFMRos, me discriminaron, tratan a los fans de Lali como gays, luego borraron el mensaje que ellos escribieron y luego me bloquearon. Además de discriminarme, han discriminado a la cantante y a todos sus fans, ya que por su parte, todos los que escuchamos a Lali, somos gays y eso sería algo malo, de parte de esa Radio. Estoy muy decepcionado y me siento fatal 💔”.

Mensaje de usuario de Twitter Foto: twitter

La artista argentina no dudó en responder este mensaje y con mucho amor escribió:”Son parte de la mierda en la que vivimos. Pero no pasa nada. En la mierda seguirán ellos, mientras que nosotros alzamos la voz y el alma a través de la música Un beso amor Gracias por tu apoyo #QuienesSon 💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖”, sentenció.

Respuesta de Lali en Twitter Foto: twitter

De manera contundente, una vez más, Lali demostró su apoyo incondicional a la comunidad LGBTQ+ y reafirmó sus ideales y convicciones.