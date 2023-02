Lali Espósito agotó su primer Estadio Vélez: cómo será el show de Disciplina Tour

El próximo 4 de marzo, Lali Espósito se presentará por primera vez en el Estadio Vélez Sarsfield. La cantante argentina dará el show más importante de su carrera, hasta el momento, como parte de su gira Disciplina Tour. A un mes del esperado concierto, se agotaron los tickets y agregaron algunas entradas remanentes que volvieron a venderse en minutos. Finalmente, consiguió el sold out y compartió su emoción en sus redes.

“Estoy profundamente agradecida con ustedes por desear de esta manera vivir el #DisciplinaTour en su máxima expresión! Les prometo el mejor show del mundo! Agotaron los sectores disponibles y gracias a esa locura sacaremos más lugares a la venta” escribió en un post de Instagram en medio de la emoción por el sold out. Mientras compartía su felicidad a través de las stories, le informaron que los nuevos tickets disponibles se estaban vendiendo y quedaban muy pocas entradas.

“No termino de subir la historia que les decía que había mil entradas disponibles que me dicen que no diga mil porque ya se estaban agotando”, comentó incrédula de su propio éxito y agregó: “Bueno chicos, yo así no puedo, me va a dar algo”.

Acerca del espectáculo que tiene planeado para presentar el próximo sábado 4 de marzo en el estadio de fútbol ubicado en el barrio porteño de Liniers, aseguró: “Yo les prometo el mejor show de la historia. Va a ser increíble, inolvidable. Quiero que nadie se lo pierda, va a ser épico”.

Cómo será el show de Lali Espósito en el Estadio Vélez

Lali Espósito ha causado furor con su Disciplina Tour debido al gran espectáculo audiovisual que brinda en cada presentación en vivo. La polifacética artista tiene una puesta en escena contundente, con un grupo de bailarines y bailarinas de alto nivel con quienes realiza diversas coreografías para cada uno de sus temas.

El repertorio para el show en el Estadio Vélez por supuesto incluirá los más recientes singles “Disciplina”, “Diva”, “Como tú”, “2 son 3″, “N5″ y el último lanzamiento, “Motiveishon”. Así como algunos de sus primeros éxitos como “Soy”. Asimismo, no se descarta que en este concierto tan especial cuente con algunos invitados de lujo, como Cazzu y hasta Miranda! con quienes lanzó la nueva versión de “Yo te diré” recientemente.