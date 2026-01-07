La tajante respuesta de María Becerra contra sus fans en plenas vacaciones por Europa: “Déjenme”

María Becerra disfruta, descansa y lo muestra sin filtro. En medio de sus vacaciones por Europa, la cantante respondió con humor pero con firmeza a un fan que le pidió una nueva gira mundial. El intercambio ocurrió en los comentarios de uno de sus videos y rápidamente se volvió viral por la reacción directa de la artista.
Todo pasó en un clip donde se la ve a Becerra bailando el trend de PIERDO LA CABEZA, canción de su último disco junto a Taichu. Vestida con look navideño y rodeada de una decoración típica de invierno europeo, María apareció relajada, sonriente y en modo vacaciones. Entre casi mil comentarios, uno destacó por su tono irónico: “y anunciar nueva gira nunca, no? jajajajaja”.
La respuesta no tardó en llegar y llevó su sello bien argentino. Desde su cuenta verificada, la cantante escribió textual: “Jjajajajaj déjenme vacacionar tranquila che!!! Ajjajajs”. El comentario superó rápidamente los miles de likes y generó una ola de reacciones entre quienes bancaron su descanso y quienes ya sueñan con verla otra vez arriba de un escenario.
Lejos del enojo, el mensaje funcionó como un freno simpático a la expectativa constante. María eligió reírse, pero también marcar que el descanso existe y se respeta.
Vacaciones, descanso y un año intenso detrás de María Becerra
El contexto no es menor. María Becerra viene de un período personal y profesional muy fuerte. En las últimas semanas mostró en redes su recorrido por Finlandia, donde fue a cazar auroras boreales, anduvo en moto de nieve y visitó la aldea de Papá Noel. Imágenes de postal, frío extremo y felicidad compartida.
Después de Año Nuevo, el viaje siguió junto a Rei rumbo a Zermatt, Suiza. Allí, la pareja se animó a aprender a esquiar y compartió momentos de risas, caídas y paisajes de montaña que parecían sacados de una película. Todo documentado con el tono cercano que caracteriza a la cantante.
El descanso también llega después de meses atravesados por situaciones personales delicadas y decisiones artísticas importantes. María habló recientemente sobre procesos de sanación, cambios creativos y la necesidad de bajar un cambio antes de volver a exponerse al ritmo de giras, aviones y escenarios.