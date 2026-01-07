La tajante respuesta de María Becerra contra sus fans en plenas vacaciones por Europa: “Déjenme”

María Becerra disfruta, descansa y lo muestra sin filtro. En medio de sus vacaciones por Europa, la cantante respondió con humor pero con firmeza a un fan que le pidió una nueva gira mundial. El intercambio ocurrió en los comentarios de uno de sus videos y rápidamente se volvió viral por la reacción directa de la artista.

Todo pasó en un clip donde se la ve a Becerra bailando el trend de PIERDO LA CABEZA, canción de su último disco junto a Taichu. Vestida con look navideño y rodeada de una decoración típica de invierno europeo, María apareció relajada, sonriente y en modo vacaciones. Entre casi mil comentarios, uno destacó por su tono irónico: “y anunciar nueva gira nunca, no? jajajajaja”.

La respuesta no tardó en llegar y llevó su sello bien argentino. Desde su cuenta verificada, la cantante escribió textual: “Jjajajajaj déjenme vacacionar tranquila che!!! Ajjajajs”. El comentario superó rápidamente los miles de likes y generó una ola de reacciones entre quienes bancaron su descanso y quienes ya sueñan con verla otra vez arriba de un escenario.

La respuesta de María.

Lejos del enojo, el mensaje funcionó como un freno simpático a la expectativa constante. María eligió reírse, pero también marcar que el descanso existe y se respeta.

Vacaciones, descanso y un año intenso detrás de María Becerra

El contexto no es menor. María Becerra viene de un período personal y profesional muy fuerte. En las últimas semanas mostró en redes su recorrido por Finlandia, donde fue a cazar auroras boreales, anduvo en moto de nieve y visitó la aldea de Papá Noel. Imágenes de postal, frío extremo y felicidad compartida.

Las vacaciones de María y Rei.

Después de Año Nuevo, el viaje siguió junto a Rei rumbo a Zermatt, Suiza. Allí, la pareja se animó a aprender a esquiar y compartió momentos de risas, caídas y paisajes de montaña que parecían sacados de una película. Todo documentado con el tono cercano que caracteriza a la cantante.

Becerra posó para la cámara desde el norte de Europa.

La cantante comparte fotos de sus vacaciones en las redes.

El descanso también llega después de meses atravesados por situaciones personales delicadas y decisiones artísticas importantes. María habló recientemente sobre procesos de sanación, cambios creativos y la necesidad de bajar un cambio antes de volver a exponerse al ritmo de giras, aviones y escenarios.