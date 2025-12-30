Desde Finlandia y a -8°C, María Becerra y Rei tuvieron que cocinar bajo la nieve y sorprendieron a todos: “Supervivencia”

El cierre del año encontró a María Becerra y J Rei lejos del calor argentino y muy cerca de un paisaje de postal. La pareja viajó a Finlandia para recibir el 2026 rodeados de nieve, bosques infinitos y auroras boreales. En medio de esa aventura, el rapero se animó a un desafío poco habitual: cocinar al aire libre con ocho grados bajo cero y sorprender a su novia con su plato favorito.

La escena no tardó en volverse viral. Abrigado de pies a cabeza, Rei apareció en pleno bosque finlandés dispuesto a preparar la comida. Con humor y algo de épica, explicó la misión frente a cámara: “La misión de hoy va a ser cocinar en el medio de la nieve”. En la mochila llevaba lo justo y necesario, incluido un anafe portátil y comida de supervivencia.

Lejos de idealizar la experiencia, contó cómo se las arregló con lo que tenía a mano. “Yo tengo la mochila con algunas cosas que me traje de Argentina, que básicamente es un Jetboil, que es una cocina con un anafe y una comida de supervivencia”, relató mientras la nieve se acumulaba alrededor.

El cantante sorprendió con su gusto por la vida outdoor.

El plan incluyó dos platos distintos. Para él, fideos a la boloñesa. Para María, ramen, su comida favorita. “Lo primero que voy a hacer va a ser calentar el agua, así que ahora me voy a sacar un poco los guantes”, dijo antes de encender la hornalla en medio del frío extremo.

En medio de la nieve, María probó un ramen hecho a la intemperie.

María Becerra y Rei, una pareja que convierte el viaje en experiencia

Mientras el agua hervía, Rei explicó el espíritu de la aventura y el tipo de comida que eligió. “Esta comida es muy usual en la montaña, en el trekking, para gente que hace supervivencia”, comentó, y sumó con sinceridad: “Nunca en mi vida había comido algo así”.

El cantante se hizo unos fideos a la boloñesa.

El momento clave llegó cuando probó su propio plato. Contra todo pronóstico, el resultado lo sorprendió. “Olvídate, ¿qué querés que te diga? Pasta de verdad. No le tenía mucha fe, la verdad, pero muy bueno. Realmente muy bueno”, aseguró, orgulloso del experimento.

Minutos después, María apareció en escena, abrigada con campera celeste y gorro cubierto de nieve. Probó el ramen recién preparado y no dudó en dar su veredicto. “Vamos a probar la comida”, dijo antes de sentenciar con una sonrisa: “Buenísimo”.

La cantante comió ramen.

Las redes explotaron con comentarios que celebraron la complicidad de la pareja. Desde risas por el frío hasta elogios por animarse a vivir algo distinto, los fans destacaron la naturalidad con la que comparten su intimidad.