María Becerra bailó al ritmo de “Jojo” y dio cátedra de estilo con un look de cuero con tachas y las botas en tendencia

María Becerra es una de las artistas más importantes de la escena musical argentina. Vanguardista y audaz, la cantante alucina en cada oportunidad. Ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. Explora nuevas tendencias y no duda en arriesgar con looks mega osados. Es una verdadera reina fashionista

Tiene un estilo único. Sus fans alucinan con las imágenes y videos que comparte en Instagram. Combina texturas y colores a la perfección. Logra crear conjunto de prendas únicas en donde cada uno tiene su impronta. Las últimas novedades del mundo de la moda siempre se hacen presentes en sus outfits.

María Becerra conquistó con su look street style

Es un icono fashionista. Las tendencias son su especialidad y conoce a la perfección los estilos nuevos y los combina con su estilo particular. En esta ocasión compartió un video con una coreografía muy jugada y alucinó con un outfit total cuero y tachas.

María Becerra mostró sus pasos más jugados y alucinó a sus seguidores con un look total black de cuero y tachas. La parte superior, un top con mucho escote. La parte inferior, un culotte ultra cavada.

María Becerra realizó una producción muy audaz y causó sensación con un look estilo diosa amazónica

Complementó con unas espectaculares botas. Para el peinado llevó el cabello atado y lució flequillo. Para el maquillaje apostó por sombras en tonos grises con mucho brillo. Resaltó su mirada con delineado negro para los ojos y utilizó mucho brillo labial.

María Becerra causó sensación con un look total black que dejó a todos sin palabras

La cantante no conoce de límites. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella. Sus fans la siguen a cada paso que da y marca tendencia con su estilo sin igual. Brilla en cada proyecto nuevo que emprende.

María Becerra lució un look total black de cuero y dejó muy poco para la imaginación. Mostró mucha piel y se robó los suspiros de todos. Los likes no se hicieron esperar y la artista dio cátedra de estilo.