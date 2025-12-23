El video de Tini Stoessel junto a Rodrigo de Paul y sus hijos que sorprendió a todos

Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la conversación, pero esta vez por un motivo que excede la música. En las últimas horas se viralizó un video donde se la ve compartiendo un momento relajado junto a Rodrigo de Paul y sus hijos, una escena que sorprendió a fans y detractores por igual y que confirma que la relación atraviesa un momento sólido.

El clip, breve pero contundente, muestra a Tini integrada con naturalidad en una situación familiar. No hay poses armadas ni gestos forzados. Hay risas, cercanía y una comodidad que no pasa desapercibida. En redes, muchos lo leyeron como una señal clara de que el vínculo avanza y deja atrás cualquier especulación.

Captura de video.

El presente de la historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La historia entre Tini y De Paul tiene idas y vueltas. Salieron, se separaron y atravesaron un impasse de más de un año. Desde principios de este año retomaron la relación, aunque al comienzo eligieron el perfil bajo. No subían fotos juntos ni se mostraban de manera explícita, pero las apariciones públicas empezaron a hablar por ellos.

Él la acompañó en el estreno de Futttura, el proyecto más ambicioso de la cantante. Ella, por su parte, se mostró presente en el nuevo capítulo de la carrera del futbolista, que actualmente juega en el Inter de Miami. Incluso estuvo cerca durante los festejos por el reciente campeonato de la liga.

La pareja se mostró muy enamorada tras el triunfo del Inter Miami.

Hoy, la vida de Tini transcurre entre Miami y la Argentina. Se la ve cómoda en ambos mundos, acompañando a De Paul y manteniendo su carrera artística. En paralelo, crecen los rumores sobre una casa en construcción en el país y hasta versiones de casamiento, aunque ninguno de los dos confirmó nada.

Tini y Rodrigo de Paul hace días atrás en Miami.

El video junto a los hijos del futbolista suma una capa más a esta historia. Para muchos, se trata de un gesto fuerte que habla de confianza y de un lugar ganado con el tiempo. Para otros, es simplemente una postal cotidiana que se volvió pública por tratarse de dos figuras hiperexpuestas.