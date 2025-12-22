Tini Stoessel tuvo que ser operada y alarmó a sus fans: “Llegó acompañada de Rodrigo De Paul”

Tini Stoessel volvió a ser noticia y no precisamente por un lanzamiento musical. Este fin de semana, la artista tuvo que someterse a una intervención quirúrgica luego de su participación en el show de Miranda en el estadio de Ferro, una aparición que había sido celebrada por el público y que ahora suma un dato inesperado.

La información comenzó a circular pocas horas después y generó alarma entre sus fans, que rápidamente se preguntaron por su estado de salud. Fue el periodista Federico Flowers quien aportó los primeros detalles concretos sobre lo ocurrido y llevó tranquilidad al confirmar que se trató de una cirugía programada.

Los detalles sobre la operación de Tini Stoessel

“Tini fue intervenida quirúrgicamente: fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado“, escribió Flowers, despejando versiones más graves que empezaban a circular en redes. Según explicó, la operación se realizó el pasado domingo por la mañana.

Tini en el show de María Becerra.

“La operación se llevó a cabo cerca de las 10 AM de este domingo en la clínica Zabala, llegó acompañada de Rodrigo de Paul, luego de haber cantado anoche con Miranda”, agregó el periodista, dejando en claro que la artista cumplió con su compromiso laboral antes de ingresar al quirófano.

El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de privacidad. “El ingreso y la hospitalización fueron bajo un máximo protocolo de seguridad pero me llegó toda la información chequeada de primera fuente. De nada”, cerró Flowers en su mensaje.

La cantante estuvo en Ferro por el show de Miranda.

Tini atraviesa una etapa intensa a nivel profesional. En los últimos meses se mostró enfocada en su festival Futttura, colaboraciones con María Becerra, Milo J y Miranda, y una agenda cargada de presentaciones. A ese ritmo de trabajo se sumó su reencuentro con Rodrigo De Paul, con quien volvió a mostrarse en público.

Se estima que la cantante permanecerá alejada del ojo mediático durante las próximas semanas para priorizar su recuperación. Si bien no hubo un comunicado oficial desde su entorno, el cuadro no reviste gravedad y la evolución sería favorable.