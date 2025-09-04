El emotivo descargo de Ale Sergi de Miranda! en La Voz Argentina que conmovió a todos: “Deseamos de corazón...”

La Voz Argentina 2025 sigue conquistando al público cada noche por la pantalla de Telefe. El reality de talento que busca la mejor voz del país es conducido por Nico Occhiato y tiene de jurados de lujo a Luck Ra, Miranda!, Lali Espósito y La Sole. El programa no solo trae emoción, música, humor, sino que a veces genera polémica.

¡Escándalo en La Voz Argentina 2025! la grave acusación de un exparticipante tras quedar eliminado: “Manipularon...”

Cada etapa del reality deja nuevos eliminados, ya que solo una ganará el concurso de canto. Pero más allá de eso, los participantes logran alcanzar popularidad en redes sociales y tienen sus grupos de fandoms.

Ya pasaron las audiciones a ciegas, las batallas, los knockouts, los playoffs, y ahora están en el primer round en donde el voto del público hace pasar al siguiente nivel. En esta instancia, Ale Sergi de Miranda! pidió la palabra y les habló con el corazón a los participantes de su equipo.

La palabra de Ale Sergi de Miranda! en La Voz Argentina 2025

“El consejo más importante que podemos darles no tiene que ver con la interpretación ni con el canto, sino con la oportunidad que ustedes están viviendo”, expresó el cantante ante el silencio del estudio.

“Nosotros deseamos de puro corazón que la sepan aprovechar. Abrácense a este momento. Es más posible que queden eliminados a que queden finalistas. Abracen esa idea porque han llegado hasta acá y tienen con qué“, resaltó Ale Sergi de Miranda!.

Luego, el artista les pidió a los participantes que no duden y salgan a cantar a cualquier lado: “A partir de ahora, no pierdan tiempo, prepárense un show con pista y en el verano salgan a cantar por todos lados. Muchos de ustedes ya tienen fandoms”.

“Lo importante acá, más allá de que es re lindo ganar y saludarnos es que todo el mundo los escuchó cantar. La música no tiene verdad, no es que uno es mejor o peor que el otro, es una cuestión de gusto personal y cada uno de ustedes ya tiene sus propios fans. Abracen a esa idea. Simplemente eso y adelante", cerró su emotivo discurso el artista.