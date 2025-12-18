Falda semitransparente y top mega diminuto: Tini Stoessel arrasó con un look veraniego y casi muestra de más

Tini Stoessel es una de las cantantes más importantes de la Argentina y pisa fuerte en la escena artística. Su estilo es protagonista en cada aparición pública y marca tendencia con los últimos gritos del mundo de la moda. Bate récords con cada nuevo tema que lanza.

La cantante no solo marca tendencia en el mundo de la música, sino también en la industria de la moda. Su estilo vanguardista y audaz rompe todos los esquemas e impone cada uno de sus looks. Sus seguidores se inspiran en ella y crean sus propios outfits. Los must de la temporada siempre están en su radar.

En Instagram revoluciona corazones con cada outfit nuevo que presenta. No le teme a los cambios ni a las combinaciones novedosas. Su éxito trasciende las fronteras y ha logrado triunfar con su talento y estilo. Las tendencias jamás se le escapan y conoce a la perfección cada novedad del mundo de la moda.

Tini Stoessel compartió un video en donde la podemos observar bailando y se llevó todos los likes al lucir su outfit. La parte superior, un minitop en color azul vibrante. La parte inferior una falda semitransparente al límite de la censura. Para el maquillaje eligió delineado negro bien marcado para los ojos y sombras plateadas. Apostó llevar el cabello suelto con ondas bien marcadas. Los halagos no se hicieron esperar y los mensajes de elogios invadieron la publicación.

La cantante nunca pasa desapercibida y siempre llama la atención con la combinación de estilos que elige para vestir. Colecciona los corazones de sus fans y los mensajes de halagos nunca faltan. Audaz y avasallante deslumbra con su impronta.

