María Becerra habló sobre su adicción y dejó en shock a sus fans: “Entré en ese hueco oscuro...”

En medio de sus vacaciones en Finlandia, María Becerra volvió a ser tendencia, pero esta vez lejos de los escenarios. Un fragmento de una entrevista que dio tiempo atrás reapareció en TikTok y explotó en visualizaciones. En el clip, la artista confesó una obsesión tan insólita como cercana: su adicción a las ollas, las sartenes y los productos de limpieza de alta gama.

Todo empezó como una charla relajada, hasta que María largó sin filtro: “Bueno, yo estoy con la obsesión de las ollas y las sartenes de teflón”. La reacción del interlocutor fue inmediata. “No, entraste en ese hueco”, le dijo. Y ella remató, consciente de lo que estaba diciendo: “Ya entré en ese hueco oscuro”.

Así luce "Maite", uno de los alter egos de María Becerra.

María Becerra dio detalles sobre su insólita adicción

La frase bastó para que las redes hicieran lo suyo. El video se compartió miles de veces y los comentarios no tardaron en llegar. Fans, haters y curiosos coincidieron en algo: nadie esperaba que la Nena de Argentina estuviera hablando con tanta pasión de utensilios de cocina.

Lejos de frenarse, María fue por más. Explicó que buscaba productos específicos, libres de teflón y de metales pesados, y que no los conseguía en el país. “Las que yo quiero específicamente no estaban en Argentina. Había que comprarlas importadas”, contó, sin rodeos.

La anécdota tomó otro nivel cuando reveló hasta dónde llegó con su obsesión. “Estoy por ir a Miami, las compro ahí”, recordó que pensó en ese momento. Y cumplió. “Me vine acá y me traje una valija vacía para comprarme diferentes tipos de ollas, sartenes y la aspiradora Dyson”.

La cantante habló sobre una obsesión.

Ese detalle terminó de enamorar y escandalizar a partes iguales. Porque no se quedó solo en la cocina. También confesó su fascinación por la famosa aspiradora viral. “Es una p*** locura”, dijo Becerra, sin censura. Y sumó el dato que selló el clip: “No me la paso viendo TikTok de cómo se prende la luz y ves todo el polvo y gérmenes… me encanta”.

María Becerra.

Las redes explotaron. Algunos la bancaron con humor: “Es una señora jajajajajaja la amo”. Otros la chicanearon por lo importado: “Tan nacional y popular ella”. También hubo quienes admitieron sentirse influenciados: “Ahora tengo la necesidad de comprar la aspiradora Dyson”.