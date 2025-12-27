María Becerra confesó en qué gasta el dinero y sorprendió a todos: “Compras inútiles”

María Becerra volvió a demostrar por qué conecta tan fácil con el público. Lejos del personaje de estrella internacional, la cantante se sentó a charlar en El podcast de final de mes, el ciclo de imagin conducido por Miki Núñez, y terminó sorprendiendo a todos con una confesión tan absurda como honesta sobre sus gastos personales.

La cantante no solo es una de las artistas argentinas más escuchadas del mundo. También construyó una imagen cercana, auténtica y sin poses. En el podcast, además de hablar de estas compras absurdas, se permitió bromear sobre su vida, sus animales y sus sueños.

La foto de María donde muestra su nuevo tatuaje.

María Becerra confesó cuál fue su compra más inútil

En medio de una entrevista distendida, María dejó salir su costado más cotidiano y admitió que no siempre usa el dinero en cosas trascendentales. “Ay, soy tan compradora inútil”, lanzó sin dudar, desatando risas en el estudio. La frase no tardó en viralizarse y el clip ya circula fuerte en redes.

La artista explicó que TikTok juega un rol clave en estas decisiones impulsivas. “Es que TikTok me malinfluencia”, dijo, poniendo en palabras algo que muchos sienten pero pocos reconocen. Y ahí llegó la anécdota que terminó de explotar todo.

“Me compré la lapicerita esa que te la ponés en el oído con la camarita y ves lo que tenés”, contó. Ante la sorpresa del conductor, María redobló la apuesta. “Es espectacular”, aseguró, mientras detallaba que el dispositivo permite ver todo en el celular en tiempo real.

Así luce "Maite", uno de los alter egos de María Becerra.

La charla subió un nivel más cuando describió lo que encontró. “Te juro las cosas que vi”, dijo Becerra, entre asco y fascinación. Y remató con una frase que ya quedó marcada: “Vivía gente ahí dentro. No, te juro. Las preguntas que no respondí, todo estaba acá”.