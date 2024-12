La Joaqui se sinceró y sorprendió con una fuerte autocrítica sobre su éxito en TikTok: “Estoy siendo repetitiva”

La Joaqui es una de las artistas argentinas más exitosas en las redes sociales. La referente del género RKT conquistó a millones de fans a través de plataformas como Instagram y TikTok. El alcance masivo de su música se debe, en gran parte, a sus originales bailes y trends, así como sus canciones pegadizas que rápidamente se vuelven virales.

A pesar de llevar varios años haciendo música, La Joaqui consiguió un éxito masivo gracias a las redes sociales. Canciones como “Butakera” y “Dos besitos” se volvieron hits y cosecharon millones de reproducciones en plataformas digitales como Spotify y YouTube.

Sin embargo, la viralidad de las redes sociales a veces juega una mala pasada. En varias ocasiones, La Joaqui ha sido víctima de fuertes críticas y comentarios negativos por parte de los usuarios de internet. Tanto por las letras de sus canciones como por sus shows en vivo y hasta por su forma de cantar o lucir.

La insólita manera de la Joaqui para promocionar su nuevo lanzamiento

La fuerte autocrítica de La Joaqui sobre su música y las redes sociales

Recientemente, La Joaqui lanzó “Bandidas retiradas”, una canción con la que regresa a sus orígenes y tiene el sonido clásico del RKT que la catapultó a la fama. Además, el videoclip fue grabado en Lugano, el barrio que la vio crecer y alcanzar la fama como artista.

Durante una entrevista, la cantante se sinceró y sorprendió a todos con una fuerte autocrítica respecto a la forma de promocionar su música a través de las redes sociales. Para eso contó cuál fue el momento clave en que se dio cuenta que estaba fallando.

“Cuando saco un mini teaser de Bandidas Retiradas, ella sube un TikTok y dice ‘estoy segura que el trend va a ser así' y el trend que estábamos armando era muy parecido a lo que ella se imaginaba que iba a ser”, comenzó diciendo. “Entonces digo ‘pucha, esta chica tiene un punto’”, añadió.

A continuación reveló exactamente cuál fue su razonamiento ante este comentario: “Estoy siendo repetitiva y no estoy valorando las herramientas de baile que me pueden proponer un montón de personas en esta red masiva que es la que me hace crecer a mí todos los días.”

“Y tal vez mi yo inmaduro y hasta un poco narciso por no aceptar una crítica constructiva, porque ella realmente lo hacía desde un lugar constructivo, no era una persona hater...”, dijo sobre su cambio de postura. “Le comenté ‘reina tenés razón, llegó tu momento de brillar, lucite’ y subió un trend que me gustó tanto que le escribí y le pedí si podía ser el trend oficial del lanzamiento”, finalizó.