La dura confesión de La Joaqui y sus adicciones: “Yo consumía...”.

La Joaqui ganó reconocimiento por su destacada actuación en las batallas de freestyle y actualmente es una artista de RKT. Además de su carrera musical, ha explorado la actuación, participando en la serie “El Marginal”. Sin embargo, su vida no ha sido sencilla, y compartió su experiencia con las adicciones en “PLP”, el programa de streaming de Luzu TV.

La inesperada revelación de La Joaqui

“Yo consumía marihuana, no me voy a negar, no me voy a hacer la Madre Teresa de Calcuta”, indicó la cantante.

Muy reflexiva con la cuestión, explicó: “Empecé a consumir porque pensaba que con esto se me iba el pánico social y, después de años de terapia, me di cuenta que era lo que lo provocaba”.

“Me daba taquicardia al corazón, ¿será que tengo un problema con sociabilizar? y no, tenía un problema con no cuidar mi envase (su cuerpo) como debía”, comentó.

Durante la entrevista, le preguntaron si la inspiración de sus canciones venía de las drogas, pero la joven lo negó y brindó un cálido comentario: “Nada que ver, lo único que necesitás para ser exitoso está en entrenar, comer frutita, tratarte bien, porque como vos te trates es como te va a tratar el resto”.

La Joaqui en "PLP", programa de Luzu TV. (Captura)

“Llega un momento que tu corazón va a explotar y colapsar por donde sea, porque no sabés desahogarte sin drogarte y no sabés que te pasa, porque tapaste tanto tus emociones con algo que de repente una vez al año colapsaste, llorás y no entendes por qué, te inhibiste la emoción con tal de no transitarla”.

“Yo creo que cualquier persona que esté feliz no necesita consumir nada, el consumo para mí viene de la parte más triste que uno tiene”, concluyó.