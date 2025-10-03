La íntima confesión de Lola Índigo sobre María Becerra en pleno show: “Ella siempre se hace...”

Lola Índigo regresó a la Argentina con un show en el Teatro Vorterix que hizo vibrar a sus fans. En el marco de la presentación de Nave Dragón, su cuarto álbum de estudio, la española repasó sus mayores éxitos y sorprendió al aparecer con la camiseta de la Selección Argentina, un guiño directo a la conexión que siente con el público local.

El recital estuvo lleno de energía, con coreografías impactantes y un setlist que combinó sus clásicos con nuevas canciones. Pero lo que más emocionó a la audiencia fue el momento en que la artista se tomó unos minutos para agradecer a quienes la apoyaron desde sus primeros pasos en Latinoamérica.

El reconocimiento de Lola Índigo a María Becerra

“Quiero aprovechar para agradecer el apoyo tan grande que me han dado en este país. Porque es muy difícil empezar de cero en el otro lado del mundo”, comenzó diciendo Índigo frente a un Vorterix colmado.

En su discurso, Lola nombró a figuras como Lali, Tini, La Joaqui, Nicki Nicole y Lizardo Ponce. Sin embargo, detuvo la mirada en una en particular: María Becerra. “Hoy voy a darle las gracias en especial a María, porque ante la adversidad ella siempre se hace más grande, más fuerte, más artista, brilla más”, expresó con emoción.

La relación entre ambas artistas no es nueva. En 2020 compartieron el hit High, junto a Tini, una canción que se convirtió en un himno del pop urbano argentino y que todavía hoy sigue sonando en todas partes. Ese primer encuentro musical marcó el inicio de una amistad y de un respeto mutuo que sigue intacto.

María Becerra y Lola Índigo, siempre con la mejor química. (Universal Music)

El mensaje de Lola no pasó desapercibido en redes, donde los fanáticos celebraron su gesto hacia la Nena de Argentina. Muchos destacaron la humildad de la española al reconocer el lugar que artistas como María ocuparon en su crecimiento en la región.