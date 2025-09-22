“Nos robó”: la grave acusación contra María Becerra que sombrearía el estreno de su nueva canción

Después de llamar poderosamente la atención durante su aparición en el desfile de Carolina Herrera, el nombre de María Becerra se apoderó nuevamente de las tendencias. Sin embargo, en esta ocasión, la cantante no resonó en las redes sociales por un hecho positivo, sino más bien, por una situación negativa.

El cantante y productor musical Axel Ezequiel compartió un video mediante su cuenta oficial de Instagram y, en este, lanzó una fuerte acusación contra la nena de Argentina. En principio, el influencer advirtió: “María Becerra nos robó un tema y no sé si estoy delirando o no, pero voy a dejar que ustedes escuchen, juzguen y me digan si me volví loco o no”.

Luego, Axel se dispuso a contextualizar los hechos durante la grabación en cuestión. De acuerdo con la explicación pertinente, él junto a su equipo habían compuesto y registrado meses atrás una canción que tiene ciertas similitudes con el estribillo de la nueva canción de María Becerra y Tini Stoessel, Hasta que me enamoro.

“Hace unos meses hicimos este tema, lo registramos y lo publicamos. Ahora sale la nueva canción de María Becerra y Tini y el estribillo es idéntico”, precisó Axel Ezequiel. También, el cantante acotó: “Esto fue lo que pasó, ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente es parecido o yo me volví loco?”.

Cabe mencionar que el tema correspondiente a María Becerra fu estrenado este 16 de septiembre y forma parte del universo que creó la cantante bajo su alter ego Shanina. En cuanto a la producción se refiere, los créditos mencionan a Xross.

Axel Ezequiel en Instagram.

Por el momento, María Becerra no se hizo eco de la fuerte acusación que hicieron en su contra. Mientras la situación se esclarece, Axel Ezequiel parece estar disfrutando de la atención de los medios y lo dejó saber a través de las historias de Instagram con un texto que decía: “Me levantaron en una cuenta con de 600k. Otra vez viral”.

Qué dicen los usuarios sobre la problemática que respecta a María Becerra

Tras el llamativo señalamiento que Axel Ezequiel realizó mediante las redes sociales, los cibernautas se posicionaron a favor de María Becerra debido a las pruebas ofrecidas en la grabación.

Las opiniones sobre los dichos de Axel Ezequiel.

Tal como se aprecia en la última imagen adjuntada, varios usuarios consideran que los ritmos entre una canción y otra se asemejan en algún punto, pero se diferenciarían en muchos aspectos, por lo cual, no sería un “plagio” como tal, sino una coincidencia.