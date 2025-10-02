Nicki Nicole dará un concierto sinfónico gratuito: cuándo, dónde y junto a qué grande del rock nacional

Nicki Nicole se prepara para protagonizar un concierto sinfónico gratuito en Rosario, en el marco de la celebración por los 300 años de la ciudad. La cita será el martes 7 de octubre a las 18 horas en el Monumento Nacional a la Bandera.

La artista rosarina se presentará junto a Juan Carlos Baglietto, referente del rock nacional, en un espectáculo titulado “De Rosario para Rosario”. Ambos fusionarán sus estilos musicales con la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, dirigida por Nicolás Sorín.

El concierto reunirá más de 70 músicos que acompañarán a los artistas con arreglos sinfónicos creados especialmente para esta ocasión, ofreciendo una experiencia única que combina música urbana, rock y clásicos sinfónicos.

Nicki Nicole llevará al escenario su repertorio más emblemático, mientras que Baglietto aportará su legado y canciones icónicas del rock argentino, generando un espectáculo de contraste y armonía entre generaciones y géneros.

El evento incluirá además la participación de artistas locales como Delfina, Sofi Gazzaniga, Mica Racciatti y Mery San Dámaso, quienes aportarán diversidad y representarán la riqueza cultural de Rosario.

El acceso será libre y gratuito, invitando a todos los rosarinos a disfrutar de un concierto histórico en un espacio abierto, donde se espera una gran convocatoria en el Monumento a la Bandera.

La organización está a cargo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, con el apoyo de diversas instituciones y empresas locales, que buscan fortalecer la cultura y la música de la ciudad en esta fecha especial.

“De Rosario para Rosario” promete ser un evento inolvidable, que combina talento local y nacional en un homenaje a la ciudad, su historia y su identidad cultural, marcando un hito en la celebración del tricentenario.