La insólita reacción de Duki al ver que a una chica del público le habían robado el celular en pleno show

En el medio de un show en Córdoba, Duki atravesó una situación inesperada. El ícono del trap demostró su empatía hacia una fanática que lloraba y gritaba desesperadamente desde el público.

El trapero frenó el show para preguntarle qué le había pasado y la joven le comentó que estaba muy angustiada porque le acababan de robar el celular. El cantante inmediatamente repudió este hecho e intentó solidarizarse con la afectada.

Pero eso no fue todo, decidió compensarle el robo de su teléfono celular y este gesto fue enormemente ovacionado por la audiencia.

“¡Pará! ¡Pará! ¿Hay alguien que se siente mal? ¿Qué pasó?”, frenó en seco Duki. “Le robaron”, le respondió el público. Pero lejos de ignorar lo sucedido, el trapero afectado por la situación dijo: “Le robaron. Perdón, reina. Reina, no llores. Te juro que no puedo hacer nada. No puedo identificar al chorro, no puedo juzgar a todas las personas que están acá”.

Duki en su show en Córdoba.

Asimismo, consternado agregó: “Es así la vida. Es estar acostumbrado. Te va a pasar y así crecés. Mil disculpas. Le puede pasar a cualquiera. A todos nos chorearon mil veces. Mil disculpas. Voy a seguir el show”.

Luego, conmovido, Duki pidió que prendan las luces del escenario para agradecerle a todos los fanáticos por haber ido al concierto. “Espero que hayan disfrutado la fecha”, agregó el cantante.

EL GENEROSO GESTO DE DUKI CON SU SEGUIDORA

A continuación de esta situación que descolocó a todos los presentes, Duki dejó aún más impactada a la joven que había sufrido el robo de su celular con su gesto amable y generoso.

“A esa gente que le pasó algo y se siente mal, mil disculpas. No fue a propósito. Ninguno de nosotros quisiera que esto pase. Si yo hubiese visto a la persona, te juro que lo agarro de los pelos y lo saco, si lo veo que está robando”, continuó Duki.

“A la chica que estaba mal, que perdió el celular, le pido mil disculpas. Lo que menos quiero es que te pongas mal”, parecía que había cerrado el trapero; cuando dijo: “Vos, la chica rubiecita que estaba por ahí llorando, hablá con mi gente que te hago llegar un celular. Te lo repongo. Yo me acuerdo de la piba que estaba llorando. Que se acerque y yo le repongo el celular”, finalizó Duki.