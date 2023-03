El desesperado pedido de Duki para ayudar a su mamá: “Perdón por pedirles esto”

Durante las últimas horas, Duki recurrió a sus redes sociales para hacer un especial pedido a sus seguidores. Mediante una serie de historias en Instagram, el rapero argentino explicó la situación que atraviesa su madre, Sandra Quiroga y conmovió a sus fans.

“Mi gente bonita, antes que nada les quiero desear una linda semana”, comenzó diciendo el autor de “Givenchy”. Luego, procedió a contar lo que le pasó a su madre. “Les quiero pedir por favor que reporten esta cuenta, era la cuenta de Instagram de mi mamá pero se la hackearon”, reveló frente a cámara.

A continuación, explicó que las personas que tomaron el control del usuario están haciéndose pasar por ella, pidiendo saludos y dinero. “Les voy a pedir por favor que la reporten y que la bloqueen. Muchas gracias y perdón por pedirles esto”, agregó.

En otra historia, volvió a solicitar la colaboración de sus seguidores. “Repito: gente que le esté hablando a mi mamá, o a alguien que se está haciendo pasar por mi mamá, no le respondan, no hablen con esa persona porque claramente no es mi mamá”, remarcó.

Así le hackearon el Instagram a la mamá de Duki

A través de las historias de Instagram bajo el usuario @sandravivianaquiroga se hicieron pasar por la mamá de Duki para ofrecer canjes y publicidad. “Tenés ganas de dar a conocer tu negocio o crecer en seguidores? Canjes y publicidad al MD, alto alcance de cuentas” dice la imagen con fondo negro y letras de diferentes colores. Aunque, como aclaró el cantante, se trata de un robo de identidad y no es la verdadera Sandra Quiroga quien publicó esa story.