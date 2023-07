La contundente opinión de Duki sobre Peso Pluma: “Que no te guste...”

Actualemente, Duki y Peso Pluma son dos de los artistas más influyentes en la música urbana. El argentino ha conquistado el mundo con su talento en el ámbito del trap y el rap durante varios años. Recientemente logró agotar las entradas para dos conciertos en el Estadio de River, programados para fin de año. Por otro lado, el mexicano se ha convertido en un fenómeno imparable. Ambos artistas están dejando una marca significativa en la industria musical y continúan cautivando a sus seguidores con sus estilos únicos.

En los últimos días, Duki sorprendió al darle su apoyo a Peso Pluma después de leer una crítica sobre su música. Un usuaria de Twitter, fanática del rapero argentino expresó su escepticismo ante un mensaje de otro usuario que consideraba al mexicano como uno de los músicos destacados del año. ”Artista del año un loco q hace corridos ajsjsjwj en q mundo viven estos”, expresó.

Mensaje en contra de Peso Pluma Foto: twitter

Ante las declaraciones, Duki no dudó en reaccionar. “El chico la rompe toda, hace música increíble, que no te guste o no la entiendas es otra cosa”, comentó. “Además, es latino”, añadió.

Defensa de Duki a Peso Pluma Foto: twitter

Los tuits del argentino rápidamente han causado revuelo entre sus fans, quienes lo animaron a colaborar con el mexicano.

La reacción de los fans de Duki ante su comentario sobre Peso Pluma

La defensa pública de Duki a Peso Pluma ha generado una abrumadora reacción entre los fans de ambos artistas, quienes no pudieron contener su emoción y han inundado las redes sociales con comentarios al respecto. La muestra de apoyo del argentino ha unido aún más a sus seguidores, quienes expresaron su entusiasmo por la posibilidad de una colaboración entre ellos.

Usuarios de Twitter Foto: twitter

“Duki dile a los argentinos que ya no lo odien por favor”, “Bien ahí hermano, un gusto que artistas como tú salga a defender a alguien que solo hace arte y no afecta a nadie y solo lo critican por qué no les gusta su música”, “”Para cuándo colaboración?“, “Te amo duko, gracias por defender a pp mis 2 gustos haciendo alianza los amo mucho y disfruten la musica cada quien hace su arte” ,”t amo tanto, peso y vos son mis favs, el día que salga una foto de ustedes dos voy a empapelar toda mi casa por dentro y por fuera con esa foto , fueron algunos de los tantos mensajes de apoyo a los artistas.