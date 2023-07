El extraño trabajo que tenía Peso Pluma antes de dedicarse a la música

En el último tiempo, Peso Pluma se ha convertido en una de las figuras más populares de la música. Con hits como “Ella baila sola” y la BZRP Music Session 55, el cantante instaló los corridos tumbados en todo el mundo. Además, los rumores de romance con Nicki Nicole lo han colocado en el centro de todas las miradas.

A pesar de su corta edad, tan solo tiene 24 años, Peso Pluma ya es todo un referente de la música regional mexicana. Así como también una de las nuevas figuras del género urbano a nivel internacional. Aunque no siempre se dedicó a crear canciones que fuesen un éxito.

Antes de ser cantante tuvo varios trabajos, pero ninguno de ellos estaba relacionado con la música. Sin embargo, algo le sirvió para obtener una herramienta que actualmente puede aplicar en su carrera artística.

A qué se dedicaba Peso Pluma antes de ser cantante

En una reciente entrevista, el músico reveló de qué trabajaba antes de ser cantante y sorprendió a todos con su confesión.

“Yo fui mesero antes de entrarle a la música”, comentó Peso Pluma en plena charla. Pero eso no fue lo más llamativo. “También le pegué a la construcción un rato en Los Ángeles”, agregó para la sorpresa de los conductores del podcast.

A continuación explicó un poco mejor dónde fue que trabajó. “Fui mesero en Nueva York, ahí fue cuando se me pegó le inglés”, confesó. También señaló que cuando le tocaba atender a comensales latinos, en especial mexicanos, hablaba español.

Aunque, no todo fue color de rosas durante aquel período. El artista recordó que debía cumplir con una regla bastante particular. “Hacían que me cortara la melena porque eran muy delicados”, señaló.

Este es el motivo por el cual Peso Pluma suele brindar varias entrevistas a medios estadounidenses y se lo puede escuchar hablando inglés fluido, con un acento bastante natural.