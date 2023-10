La conmovedora historia de La Joaqui con una fan: “Me compraba pastelitos”

Desde el boom del RKT en Argentina, La Joaqui lleva un tiempo posicionándose como una de las máximas referentes del subgénero. Junto a sus colegas y amigos, El Noba y L-Gante, la artista oriunda de Mar Del Plata se encargó de construir una carrera sólida. Hace unos meses, decidió poner en pausa su música para cuidar su salud mental.

La artista fanática de Racing Club recientemente se hizo viral luego de confesar en un programa de televisión que está saliendo con un futbolista famoso. Si bien tuvo que tomarse un breve receso como artista, regresó a los escenarios y confirmó que está preparando un nuevo disco titulado Mal Aprendida.

A pesar de estar atravesando una serie de problemas legales y de haber sido acusada de estafa, La Joaqui está volviendo a mostrarse en plenitud. Según ella misma, gran parte de su recuperación y estabilidad se debe al amor que recibe a diario de parte de sus fanáticas.

Desde su cuenta de Instagram, la cantante compartió una publicación muy especial. La artista mostró en sus historias un reel conversando con una fanática y explicó lo mucho que su seguidora significa para ella.

“Les quiero presentar a una de mis personitas especiales. Ella es Cande, una de mis primeras fans desde que empecé. Nunca falta a un show”, comenzó explicando La Joaqui. “Cuando dejé de cantar porque perdí todas mis cuentas tenía un emprendimiento de pastelitos y tortas fritas en el barrio y ella al igual que Caro y el fandom me compraba”, reveló la interprete.

La autora de “Butakera” contó que su seguidora seguía difundiendo su música mientras ella no estaba publicando contenido. “Fue una de las influencias que me incentivó a volver, que me hizo sentir capaz”, explicó la cantante sobre la importancia de este lazo.

“Ella es una de las fans más especiales que tengo y se las quiero presentar con el amor y el respeto que ella merece”, agregó al artista. La popular cantante de RKT cerró su dedicatoria de la siguiente manera: “De las personas que no se bajan del barco ni aunque se convierta en Titanic”.