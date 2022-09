L-Gante habló de Tamara Báez y reveló el motivo por el cual no tiene motos

L-Gante permitió que sus fans le dejaran preguntas en Instagram y decidió responder varias. Entre ellas, algunas sobre su vida personal, su relación con Tamara Báez y su fanatismo por los autos y las motos.

“¿Por qué nunca te mostrás con Tamara? ¿No te parece que la fama hizo que dejes de lado a la mujer que siempre te bancó?” decía una de las preguntas. Con simpatía, L-Gante respondió: “De vez en cuando me acompaña, fuimos a los Gardel, programas de televisión, a veces sí, a veces no pero tampoco vamos a depender de lo que dicen los demás. Son cosas personales.”

Luego también contestó un mensaje donde le preguntaban si estaba cansado de que hablen de él y su familia en los programas de televisión. “De una, mal, pero bueno que hablen lo que quieran total ninguno sabe cómo es” aseguró.

Por último, reveló el motivo por el cual no tiene motos: “Ya va a llegar, algún día voy a comprar una buena motito, una buena nave. Tengo una XR pero mi gente no quiere que me compre motos, pero quizás un día me compre.”

L-Gante y Tamara Báez asistieron a los Premios Gardel 2022 con Jamaica

L-Gante asistió a los Premios Gardel 2022 junto a su familia, su pareja Tamara Báez y su hija Jamaica, su equipo y Callejero Fino. Los músicos de RKT se sentaron juntos durante la gala.

Elián Valenzuela estuvo acompañado por sus amigos, su novia y su hija, desmintiendo rumores de crisis en la pareja. En la ceremonia, Tamara Báez amamantó a Jamaica y el tierno momento quedó registrado por las cámaras.