¿Están peleadas? La picante respuesta de Nicki Nicole sobre su relación con María Becerra: “¿Hasta cuándo...?"

Días atrás, Nicki Nicole quedó envuelta en una polémica que volvió a poner sobre la mesa una dinámica repetida en el mundo del espectáculo: enfrentar artistas mujeres por interpretaciones forzadas. Todo surgió a partir de un video viral que insinuaba que la rosarina le había tirado un “palito” a María Becerra por sus vacaciones en Europa, justo cuando la Nena de Argentina era cuestionada por viajar a Finlandia y Suiza junto a Rei.

El recorte circuló fuerte en TikTok y X, acompañado de títulos provocadores y lecturas malintencionadas. El contexto real era otro. Nicki simplemente había reiterado algo que dice desde hace años: Bariloche es su lugar favorito. Sin embargo, el algoritmo decidió unir puntos que no estaban conectados y el rumor empezó a crecer.

¿Están peleadas? La tajante respuesta de Nicki Nicole sobre su relación con María Becerra: “¿Hasta cuándo...?"

Lejos de quedarse callada, Nicki salió a responder de manera directa y sin vueltas. En los comentarios, escribió una frase que rápidamente se volvió viral: “¿Hasta cuándo enemistando mujeres? Bariloche es mi lugar favorito y lo digo SIEMPRE”. Con eso, no solo negó cualquier interna con María, sino que apuntó al corazón del problema.

La reacción de los usuarios de las redes a la respuesta de Nicki Nicole

Nicki Nicole y María Becerra son dos de las figuras más importantes de la música urbana argentina actual. Cada paso que dan, dentro o fuera del escenario, es observado, analizado y, muchas veces, exagerado. En este caso, la polémica no tuvo que ver con música, colaboraciones ni declaraciones cruzadas, sino con vacaciones.

María Becerra fue criticada por viajar a Europa, a pesar de que en otras ocasiones eligió destinos dentro de Argentina y de haber aclarado públicamente que invierte en el país y genera trabajo con sus shows. Aun así, fue la única señalada, mientras otras artistas que también vacacionan afuera no recibieron el mismo nivel de cuestionamiento.

La respuesta de Nicki fue leída por muchos como un gesto de respaldo. En redes, los comentarios no tardaron en aparecer. “Nicki Nicole: Con María no”, escribió una usuaria. Otra sumó: “No fue para María, fue para las idiotas que comentan”. También hubo quienes celebraron su postura: “Apliquen también para otras artistas, dejen de enemistar mujeres” y “nicki unproblematic queen”.

Claro que no faltaron las voces críticas. Algunos usuarios insistieron con la idea de una interna, otros pidieron contexto y hubo quienes acusaron a Nicki de buscar protagonismo. Aun así, el consenso mayoritario fue claro: no hubo palito, hubo hartazgo.