Dos mujeres del espectáculo: la inesperada coincidencia de María Becerra y Cazzu que sorprendió a los fans

El 2025 dejó muchas postales para la música argentina, pero hubo una coincidencia que no pasó desapercibida para los fans. María Becerra y Cazzu, dos de las artistas más influyentes del país, lanzaron nuevos discos el mismo año y lograron algo que muy pocos consiguen: dominar el consumo global en YouTube dentro de la categoría música.

Ambas apostaron a proyectos personales, arriesgados y conceptuales. María presentó Quimera, un álbum atravesado por alter egos, emociones intensas y una narrativa marcada por la transformación. Cazzu, en tanto, lanzó Latinaje, un trabajo que dialoga con sus raíces, explora sonidos latinoamericanos y refuerza su identidad artística desde un lugar más crudo y maduro.

Las dos referentes del género urbano volvieron a colaborar en el segundo adelanto de "Nena trampa", que sale a fines de mayo. (Prensa Cazzu).

La sorpresa llegó cuando se conocieron los números. Según rankings internacionales, María Becerra alcanzó los 2.38 billones de reproducciones y Cazzu los 1.48 billones en YouTube, convirtiéndose en las artistas argentinas más consumidas a nivel global dentro de la plataforma. Dos caminos distintos, un mismo resultado: impacto masivo y sostenido.

El récord que batieron las cantantes argentinas.

Más allá de la competencia inevitable que suelen imponer las redes, el dato fue celebrado como un logro colectivo. En los comentarios se repitió una idea clara: la música argentina atraviesa uno de sus mejores momentos gracias a artistas que se animan a romper moldes sin perder identidad.

Dos discos, dos búsquedas y un mismo alcance mundial

Quimera marcó un punto de inflexión en la carrera de María Becerra. El disco nació luego de un proceso personal profundo y se apoyó en personajes que funcionan como escudos creativos. Desde ahí, la artista se permitió explorar sonidos más oscuros, letras introspectivas y una estética cuidada que conectó fuerte con su público.

La portada de "Quimera", el nuevo álbum de María Becerra.

María Becerra hará un show con sus alter egos en River.

Cazzu, por su parte, eligió mirar hacia adentro y hacia atrás. Latinaje mezcla trap, folklore, sonidos urbanos y referencias culturales latinoamericanas, consolidando una etapa más reflexiva de su carrera. El disco no solo fue bien recibido por la crítica, sino que también logró una llegada masiva en distintos países.

Cazzu, en su tierra. (Prensa Cazzu)

La coincidencia no se limita al calendario ni a los números. Ambas demostraron que se puede crecer sin repetir fórmulas, que el público acompaña cuando hay verdad artística y que el alcance global no está reñido con la identidad local.

Cazzu en su primer show de cuatro confirmados en el Movistar Arena presentando su disco "Latinaje" (Dale Play / Vicky Dragonetti)

En redes, los fans no tardaron en reaccionar. Muchos destacaron que, lejos de compararlas, los datos confirman que hay espacio para distintas voces femeninas liderando la escena. Otros celebraron que dos mujeres argentinas encabecen rankings históricamente dominados por artistas internacionales.