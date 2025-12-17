Vestida de diablita, Cazzu festejó su cumpleaños a lo grande: el detalle de la torta que no pasó desapercibido

Cazzu cumplió años el martes 16 de diciembre y, fiel a su estilo, eligió celebrarlo lejos de lo convencional. Rodeada de amigos, velas, estética roja y guiños provocadores, la cantante armó un festejo que no tardó en explotar en redes sociales. El video del momento de la torta circuló con fuerza y confirmó algo que sus fans saben hace rato: Julieta no hace nada a medias.

La celebración se dio en un espacio cerrado, con luces bajas y una ambientación que combinó sensualidad, ironía y ese costado oscuro que ya es parte de su identidad artística. En las imágenes se la ve sonriente, relajada y muy cómplice con su entorno. Nada de poses forzadas: acá hubo disfrute real y cero careteo.

El look de Cazzu.

El momento que más llamó la atención llegó antes de soplar las velas. En lugar de una torta tradicional decorada de antemano, Cazzu decidió intervenirla en vivo junto a sus invitados. Con mangas de glasé en la mano, fueron escribiendo y dibujando sobre la superficie blanca, dejando mensajes, símbolos y chistes internos que hicieron estallar de risa a todos los presentes.

Cazzu, su círculo íntimo y un año que marcó un antes y un después

Entre los invitados se destacaron varias figuras del ambiente musical, como La Joaqui, amiga cercana de la artista desde hace años. La complicidad entre ellas volvió a quedar en evidencia en los videos que circularon, con abrazos, risas y gestos de cariño que el fandom celebró fuerte.

La famosa festejó con sus amigos.

El detalle de la torta no pasó desapercibido porque resumió mucho de lo que Cazzu representa hoy. Lejos del festejo prolijo y perfecto, eligió algo caótico, colectivo y auténtico. Cada trazo sobre la torta funcionó como una marca del momento, una especie de ritual compartido antes de cerrar el año.

La cantante decoró su torta en pleno cumpleaños.

El look también acompañó el clima de la noche. Outfit rojo, guiños devil, maquillaje intenso y una actitud lúdica que mezcló sensualidad y humor. Nada estuvo librado al azar, pero tampoco se sintió armado para la cámara. Eso, justamente, fue lo que más conectó con el público.

La cantante junto a sus amigos.

El cumpleaños llegó después de un año intenso para Cazzu. En 2025 lanzó Latinaje, un disco que profundizó su identidad artística y la llevó a recorrer distintos países de Latinoamérica con una gira sólida y muy celebrada. Entre shows, lanzamientos y crecimiento personal, la artista cerró el año celebrándose a sí misma.